Los empresarios de Cala de Bou lamentan la etiqueta de 'Cala de Bronx' y defienden que es un barrio "seguro y próspero"

La Asociación de Empresarios de la Bahía de Cala de Bou ha mostrado su "profundo malestar" por la etiqueta de 'Cala de Bronx' con la que algunos vecinos se refieren al barrio debido a los recientes robos sufridos. al tiempo que han alegado que se trata de "un entorno seguro y próspero".

El pasado lunes, Diario de Ibiza publicó la historia de un grupo de vecinos que, cansados de los robos sufridos en Cala de Bou, han creado un grupo de Whatsapp llamado 'Cala de Bronx' donde se informan mutuamente de los sucesos del barrio que, según denuncian, se han incrementado en las últimas semanas.

Los empresario consideran que esta etitqueta "estigmatiza de forma irresponsable a una zona residencial y turística consolidada, perjudicando directamente a los empresarios, hoteles, restaurantes y, muy especialmente, al bienestar de los vecinos y familias que desarrollan aquí su vida todo el año".

Piden medidas al Ayuntamiento de Sant Josep

En este sentido, añaden que acumulan "años de trabajo para consolidar y promocionar la marca Cala de Bou" y que ese "esfuerzo ha sido fundamental para crear una identidad propia, superando denominaciones imprecisas que generaban confusión".

"No disponemos de datos objetivos que demuestren que Cala de Bou sufre más robos o hurtos que otras zonas de Ibiza. De hecho, los incidentes de inseguridad son una realidad en diversos puntos de la isla y no un problema exclusivo ni especialmente agravado en nuestra bahía", esgrimen.

En esta línea, defienden que es "una zona tranquila, familiar y en plena transformación positiva". Además, reclaman al Ayuntamiento de Sant Josep que publique "datos objetivos sobre la situación real de seguridad" y también que fomente públicamente "la imagen de Cala de Bou como un entorno seguro y próspero tanto para vivir como para visitar".

"Cala de Bou es, y seguirá siendo, un lugar acogedor y seguro para quienes nos visitan y, sobre todo, para quienes llamamos a este lugar nuestro hogar", finalizan los empresarios.