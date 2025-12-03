El mago y cómico Jandro, en Ibiza: «Disfruto mucho creando trucos y no quiero que ese placer me lo quite la IA»

Alejandro López García (Valencia, 1977), al que todos conocemos como Jandro, a secas, hizo su primer truco de magia en público con apenas catorce años. Lo aprendió en unos fascículos del maestro de la cartomagia, Juan Tamariz. Apenas cuatro años después se apuntó a la carrera de Telecomunicaciones pensando que era lo que tenía futuro. Pronto se dio cuenta de que, realmente, el porvenir estaba en dedicarse a lo que a uno le apasiona, en su caso, el ilusionismo y el humor, y no se equivocó. Campeón de España de Magia Cómica, ganador en seis ocasiones del premio ‘Fool Us’ en Las Vegas e integrante durante quince años, hasta 2020, del programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’, Jandro es la estrella de la tercera edición de Eivicadabra, que se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre. El mago y humorista valenciano actuará este sábado en el auditorio de Can Ventosa por partida doble, a las 17 y a las 20 horas. Como cuenta desde Valencia en una entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza, será su primera actuación en la isla.

¿Puede darnos alguna pequeña pista de por dónde va el espectáculo de este sábado en Ibiza?

Sí, es un espectáculo que combina mucha magia y mucha risa y que es para toda la familia. La idea es que en 90 minutos puedan ver diferentes tipos de magia: visual, hablada, un poquito de mentalismo, participación... Hay un truco que hacemos con todo el público a la vez que es muy, muy divertido. Es el show más completo que he hecho hasta la fecha.

Entiendo que este espectáculo no tiene un repertorio cerrado sino que va creciendo con el tiempo incorporando nuevos números...

Claro. Se va adaptando a los nuevos tiempos y se van quitando ideas para poner otras nuevas. Es un show muy fresco. Y luego se improvisa también mucho.

Todos los números que presenta son de cosecha propia. ¿Dónde busca o o encuentra la inspiración?

La inspiración viene de todos los lados, de ideas, de premisas, cosas que escucho, imágenes que observo... A mí lo que me gusta es que el público del show vea algo que no haya visto nunca antes, ni en otros magos ni siquiera en mí. De ahí que sean propuestas nuevas, que no he hecho en televisión ni están en internet. Quiero que lo que contemple el espectador en el teatro sea algo único para que viva la experiencia. Por ejemplo, hago un truco con una madre y su hijo en el que pasan dos cosas a la vez. Por un lado, estamos disfrutando con el truco, que es muy divertido y muy mágico y, por otro, estamos dando una charla al niño sobre la honestidad con su progenitora al lado. Hay otro número interactivo con todo el público con el que la gente se vuelve loca porque no espera esa especie de batalla en el teatro de todos contra el mago. Hay espectáculos donde piensas que si el mago no estuviera y pusieran un vídeo daría igual, yo no quiero que eso pase, quiero que los espectadores sientan que ese show se ha hecho para ellos.

¿Qué es lo que, a su juicio, no puede faltar en un buen número de magia?

La sorpresa no puede faltar, ese momento de asombro al acabar el número. Aparte, para mí son necesarios otros ingredientes, uno de ellos es que debe ser interesante. Tiene que contener una premisa que genere una curiosidad y unas ganas de saber qué va a pasar. Y luego tiene que ser divertido. A veces hay números muy buenos, pero que son muy aburridos y eso puede provocar que la gente se pierda. Quiero que la gente se ría mucho, se sorprenda y viva un evento porque, al final, nos estamos acostumbrando a vivirlo todo a través de una pantalla y valoro mucho que la gente vaya al teatro en persona. Por eso quiero darles una experiencia.

¿Está sacando partido a la inteligencia artificial para algún número?

No, a mí me encanta el proceso artesano y creativo de pensar, escribir, ensayar, fallar. Disfruto mucho creando números. Me gusta mucho el ingenio que hay detrás de la magia y ese placer no quiero que me lo quite nadie. Meter a alguien que haga por mí los números me parece deshonesto, también para el espectador, porque si el público viene a verme porque tengo una forma de pensar o de hacer las cosas y dejo de hacerlo así ya no estarían disfrutando de lo que yo les puedo aportar sino de otra cosa. Que no digo que sea ni mejor ni peor, pero ya no sería mi esencia. Así que, de momento, la única inteligencia que hay es la mía, aunque sea escasa.

¿Qué tiene en común un ingeniero de telecomunicaciones, que es lo que usted estudió, con un mago y cómico, que es a lo que lleva dedicándose más de tres décadas?

Bueno, todavía no lo sé. Supongo que al estudiar Telecomunicaciones me di cuenta de lo que no quería ser, y desde que no soy teleco el mundo ha evolucionado muy bien tecnológicamente sin mí. O sea, que tomé una buena decisión. Tenía muy buena nota y me metí en mi época a hacer esa carrera porque era el futuro, ten en cuenta que no había prácticamente internet ni móviles, pero luego me pareció que el futuro ha de ser más divertido. Nunca he hecho las cosas de forma lógica o coherente o por dinero sino porque me han gustado y me han ilusionado. Cuando algo te apasiona, te da exactamente igual dedicarle una hora al día que quince. Si haces lo que te gusta, al final, sin saber cómo, acabas viviendo de ello. Al final la gente que trabaja en algo que no le gusta está desaprovechando un tercio de su vida.

¿Ha habido mucha evolución en los 34 años que lleva en la magia?

La esencia es exactamente la misma que hace 2.000 años. Se trata de crear una emoción, una sorpresa en el espectador, algo que, aunque no es real, lo viva como tal. Las formas sí han ido cambiando, es todo más bonito y más digitalizado. Ahora se usan muchas tecnologías y se recurre, por ejemplo, a móviles y tabletas. A mí eso, en general, no me gusta. Prefiero utilizar objetos físicos, tangibles, algo que parezca real y que no suene a tecnológico. Si no, parece que la magia la hace la tecnología. Yo uso todavía periódicos, cartas, cubos de Rubik, ruedas, incluso una pizza. Hago cosas que me parecen más interesantes que una pantalla. Por ejemplo, saco una sábana gigante en el escenario donde hay una predicción. Me gusta más eso y me parece más bonito y más emocional que sacar simplemente un televisor donde esté escrita esa misma predicción.

¿Nota cambios en el espectador de magia en estos últimos años?

No. A ver, el espectador ahora lo ha visto todo, en TikTok, en Instagram, en el cine, en todos los lados. Sin embargo, en directo en un show están ahí contigo y se sorprenden. Se quedan con la boca abierta porque ven que no hay trampa, que no hay edición. Eso sigue intacto. Después de la pandemia, sobre todo, la gente tiene ganas de vivir cosas de verdad, experiencias físicas y emocionales y eso se ha notado.

¿Y en el humor ha habido muchos cambios? ¿La gente se ríe todavía de las mismas cosas que hace tres décadas?

No, la gente va riendo un poquito de cosas diferentes, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, el humor de situación sigue igual. Yo baso mi humor en lo que está pasando en ese momento con ese truco. La gente se ríe de la situación, no de un chiste en concreto. Yo no soy muy de hacer chistes, a mí me gusta jugar la situación y me parece que ahí es donde reside el verdadero humor potente porque si yo cambio de truco, la situación cambia. Yo no disfruto, por ejemplo, con los chistes políticos, de religión o de sexo porque me aburren, me parece que no van a ningún lado, no tienen fondo. Sin embargo, lo que está pasando en el escenario con una persona, con un truco, tiene mucho más interés para el espectador.

Penn, Jandro y Teller con el trofeo del programa de la televisión americana ‘Fool Us’. / D.I.

Atesora en su haber seis trofeos del programa de televisión norteamericano ‘Fool Us’. ¿Qué supone para usted haber conseguido engañar en seis ocasiones a los magos con más años de experiencia de Las Vegas, los míticos Penn y Teller?

Es un honor. Al final le hace más ilusión a la familia que a mí, creo. Más que un premio, para mí es un estímulo para seguir pensando ideas propias y ponerlas en marcha.

Me gustaría hablar de su faceta de cineasta, que estrenó hace un par de años con el corto ‘Cava’, un thriller. ¿Qué le llevó a probar en este campo?

Me parece que el cine y la magia es lo mismo, cambia la forma, pero el objetivo es idéntico: crear en el espectador una emoción. Los espectadores saben que no es real lo que está pasando, tanto en el truco como en el cine, pero al final, si lo has hecho bien, ellos pueden reírse, sorprenderse o pasar miedo siendo conscientes de que lo que están viendo es una ficción. El cine ha ido siempre de la mano de la magia y por eso me apasiona. Hicimos ‘Cava’, luego ‘El Revisor’ y acabo de grabar la semana pasada ‘El Influencer’, un pequeño thriller que es una reflexión sobre lo que está pasando con esa obsesión que tenemos por seguir a gente que no conocemos. También he escrito varias películas que estamos intentando levantar. Es un mundo muy complejo que compatibilizo con hacer shows por toda España y presentar galas. No me aburro.

¿Hay algún otro terreno que tenga interés en explorar?

De momento tengo bastante. Me gustaría explorar el descanso.