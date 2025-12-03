Consulta el programa completo de Navidad de Sant Josep

El pistoletazo de salida de la Navidad en Sant Josep es este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, con el encendido oficial de luces en la plaza de la Iglesia de Sant Josep, que contará con la actuación del Cor de l’Urgell, una actuación sorpresa y actividades infantiles en la zona peatonal.

Jueves, 4 de diciembre

Sant Josep

18 horas: Encendido de la Navidad en Sant Josep con actuación del Cor de L’Urgell en la plaza de la Església y juegos infantiles y animación navideña en la zona peatonal junto al Ayuntamiento.

Viernes, 5 de diciembre

Sant Josep

17.30 horas: Cuentacuentos 'Invierno, ya estás aquí' dentro del ciclo 'Conta’m un conte', para bebés de 0 a 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

19 horas: Inauguración de la exposición 'Habitar la deriva', de Valeria Fieschi Marí, en la sala de exposiciones de Can Curt (Sant Agustí).

Sábado, 6 de diciembre

Sant Josep

19 horas: Concierto 'Cañas ‘n’ Roll 2025' con Stone Corners, Sant Rafel Playboys y Billy Flamingos y 'Burger Fest' (miniburger y bebida), en la carpa de Sant Josep.

Lunes, 8 de diciembre

Sant Josep

18 horas: Gala de Navidad del CD Illes Pitiüses, en el auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou).

Jueves, 11 de diciembre

Sant Josep

17.30 horas: Taller navideño con Diana Bustamante para niños a partir de 4 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

19.30 horas: Concierto de Navidad del Cor de L’Urgell y del Cor de Sant Josep, en la iglesia de Sant Josep, con chocolatada posterior a cargo de la Associació de Vesins de sa Raval.

Viernes, 12 de diciembre

Sant Josep

17.30 horas: Cuentacuentos familiar 'Dicen que pasó o no?' con Encarna de las Heras, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

17.30 horas: Taller de decoración navideña (portavelas) para niños a partir de 8 años, en la biblioteca de Cala de Bou.

19.30 horas: Gala de premios 'Sant Josep en Forma 2025', en el auditorio Caló de s’Oli.

Alumbrado navideño en Sant Josep. / D.E.

Sábado, 13 de diciembre

Sant Josep

12 horas: Inauguración de la pista de patinaje, en la calle del Ayuntamiento de Sant Josep.

16.30 horas: Taller de centros navideños para adultos, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

18 horas: Festival de Navidad del Club de Rítmica Sant Josep, en el auditorio Caló de s’Oli.

19 horas: Concierto 'Canyes and Roll 2025' con Niños Raros y Peter Colours y 'Burger Fest', en la carpa de Sant Jordi.

Domingo, 14 de diciembre

Sant Josep

9 horas: 'II Edición Street Futbol UE Sant Josep', torneo 3x3 en el núcleo urbano de Sant Josep.

12.30 horas: Concierto de Navidad del 'Cor des Cubells' y torrada de sobrasada, en el recinto detrás del Saló Joan XXIII de es Cubells.

18 horas: Concierto de Navidad de los grupos de sensibilización e iniciación de la Escola Municipal de Música Can Blau, en el auditorio Caló de s’Oli.

20 horas: Cantada pagesa a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines, en la carpa de Sant Jordi.

Lunes, 15 de diciembre

Sant Josep

16.30 horas: Villancicos del alumnado del CEIP Can Guerxo, en la carpa de Sant Jordi.

18 horas: Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en es Caló de s’Oli.

Martes, 16 de diciembre

Sant Josep

15 horas: Villancicos del alumnado del CC Mare de Déu de les Neus, en la iglesia de Sant Jordi.

18 horas: Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en la carpa de Sant Josep.

19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Jordi, en la carpa de Sant Jordi.

Miércoles, 17 de diciembre

Sant Josep

17 horas: Cuentacuentos 'L’arbret màgic de Nadal' con Mundo Mandarina, en la biblioteca de Cala de Bou.

17 horas: Taller de roscones de Navidad de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

17 horas: Villancicos del alumnado del CEIP Can Raspalls, en la carpa de Sant Jordi.

18 horas: Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en las oficinas municipales de Sant Jordi.

18 horas: Concierto de las agrupaciones instrumentales de la Escola Municipal de Música Can Blau, en la iglesia de Sant Agustí.

19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Cala de Bou, en la carpa de Sant Agustí.

Jueves, 18 de diciembre

Sant Josep

17 horas: Villancicos del alumnado del CEIP Sant Jordi, en la carpa de Sant Jordi.

17 horas: Taller de empanadillas de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

18 horas: Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en Can Curt (Sant Agustí).

19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Josep, en la carpa de Sant Josep.

20 horas: Concierto del Cor Municipal Can Blau y los Cors d’Al·lots de Can Blau, en la iglesia de Sant Jordi.

Viernes, 19 de diciembre

Sant Josep

17 horas: Inauguración de las casetas de Navidad de Sant Jordi, con música, comida y buen ambiente, en la plaza de Sant Jordi.

17 horas: Taller de salsa de Nadal de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

18 horas: Tarde de vídeo y juegos, en el Saló Joan XXIII de es Cubells.

19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Agustí, en la carpa de Sant Agustí.

Sábado, 20 de diciembre

Sant Josep

9 horas: Taller de 'bescuit de Nadal' para personas adultas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

11 horas: 'III Feria de la Sobrasada': elaboración de sobrasada a cargo de Carn & Coop, junto al Ayuntamiento de Sant Josep.

14 horas: 'III Feria de la Sobrasada': frita popular de cerdo, calamar y sobrasada, en la carpa de Sant Josep.

17 horas: Taller de centros de Navidad de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

17.30 horas: Taller de galletas navideñas para niños y niñas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

20 horas: Concierto del 'Petit Cor' y 'Amics de sa Música', en la iglesia de Sant Josep.

21 horas: 'XVII Sobrassada Rock' con La Calle, Lobos Tributo a Leiva y Pereza y DJ John Sax, en la carpa de Sant Josep.

Coro de villancicos en Sant Josep. / D.E.

Domingo, 21 de diciembre

Sant Josep

10 horas: 'XVIII Cursa de sa Salsa', en el campo municipal de fútbol de Sant Josep.

10 horas: Fiesta de Navidad de judo del Club Judo Sant Jordi, en el Centro Deportivo Teo Blázquez.

13.30 horas: Comida popular 'Té ous sa colla' de huevos fritos con patatas y sobrasada, en la carpa de Sant Josep.

16 horas: 'NadalFest by Cachirulo' con castillos hinchables, juegos y música, en la carpa de Sant Jordi.

16.30 horas: Taller de manualidades infantiles, en el auditorio Caló de s’Oli.

18.30 horas: Espectáculo 'La última carta a Papá Noel' con el mago Albert y visita de Papá Noel, con chocolatada, en el auditorio Caló de s’Oli.

20 horas: Teatro 'Un viatge regalat', a cargo del Grup de Teatre des Cubells, en la carpa de Sant Josep.

Lunes, 22 de diciembre

Sant Josep

0 horas: 'NadalFest by Cachirulo' con castillos hinchables, danza y espectáculo navideño para toda la familia, en la zona exterior de es Caló de s’Oli.

16.30 horas: Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Jordi.

18.30 horas: Espectáculo 'La última carta de Papá Noel' con el mago Albert y visita de Papá Noel, en Sant Jordi.

Martes, 23 de diciembre

Sant Josep

16.30 horas: Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Josep.

18.30 horas: Espectáculo 'La última carta a Papá Noel' con el mago Albert y visita de Papá Noel, en la carpa de Sant Josep.

18.30 horas: Lectura dramatizada 'Tierra de Bes: la sal que preserva el cuerpo', en el auditorio Caló de s’Oli.

Miércoles, 24 de diciembre

Sant Josep

19 horas: Misa del gallo en Sant Francesc.

19 horas: Misa del gallo en Sant Agustí.

20 horas: Misa del gallo en es Cubells.

0 horas: Misa del gallo en Sant Josep y, al finalizar, fiesta de Nochebuena con Coco-Loco, en la carpa de Sant Josep.

Jueves, 25 de diciembre

Sant Josep

9.30 horas: Misa de Navidad en Sant Francesc.

11 horas: Misa de Navidad en Sant Jordi.

12 horas: Misa de Navidad en Sant Josep.

18.30 horas: Bingo solidario a favor de IbizaIN, en la carpa de Sant Josep.

19 horas: Misa de Navidad en Sant Jordi.

Viernes, 26 de diciembre

Sant Josep

19 horas: Bingo solidario en Sant Agustí a beneficio de Manos Unidas, en la carpa de Sant Agustí.

19.30 horas: Bingo solidario a beneficio de TDAHEF, en la carpa de Sant Jordi.

Sábado, 27 de diciembre

Sant Josep

10 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 13.30 horas).

16.30 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

11 horas: 'III Fira de la sobrasada en Sant Jordi': elaboración de sobrasada a cargo de Carn & Coop, en la carpa de Sant Jordi.

13.30 horas: 'III Fira de la sobrasada en Sant Jordi': tapas con sobrasada en las casetas de Navidad, en la plaza de Sant Jordi.

19 horas: 'III Urban Music' con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y otros artistas invitados, en la carpa de Sant Jordi.

19 horas: Inauguración de la exposición fotográfica del 'VIII Concurso Fotográfico Premio Vicent Trull', en la sala de exposiciones de Can Curt (Sant Agustí).

20 horas: 'Tastavins' y torrada de sobrasada, en la carpa de Sant Agustí.

Domingo, 28 de diciembre

Sant Josep

10 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 14 horas).

16.30 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

10 horas: Excursión por el valle des Rafal Trobat, salida desde la puerta del Club de Campo.

11 horas: Excursión 'de pou a pou', salida desde el aparcamiento de Sant Agustí.

13 horas: 'V Soul Food Fest', jornada de música y gastronomía norteamericanas, en la zona exterior del auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou).

19.30 horas: Teatro 'Història d’un premi', a cargo del grup de teatre Es Molí, en el envelat de Sant Agustí.

Animación navideña en Sant Josep. / D.E.

Lunes, 29 de diciembre

Sant Josep

10 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 13.30 horas).

16.30 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

Martes, 30 de diciembre

Sant Josep

10 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 13.30 horas).

16.30 horas: 'Divernadal 2025', actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

Miércoles, 31 de diciembre

Sant Josep

11 horas: Campanadas al mediodía con animación y música de The Rosemary Family, en la plaza de la iglesia de Sant Josep.

11 horas: Campanadas al mediodía con la música de Está me la sé, en la carpa de Sant Jordi.

Jueves, 1 de enero

Sant Josep

9.30 horas: Misa en Sant Francesc.

11 horas: Misa en Sant Jordi.

18.30 horas: Bingo solidario a beneficio de Manos Unidas, en la carpa de Sant Josep.

19 horas: Misa con caramelles de Nadal, en Sant Jordi.

Viernes, 2 de enero

Sant Josep

17.30 horas: Teatro de títeres familiar 'La Ratita Presumida', en el auditorio Caló de s’Oli.

18.30 horas: Llegada del cartero real y recogida de cartas de los niños, en el auditorio Caló de s’Oli.

Sábado, 3 de enero

Sant Josep

11 horas: Jornada de rugby familiar, en el campo municipal de fútbol de Sant Agustí.

16.30 horas: Espectáculo musical familiar 'Peter Pan, un musical muy especial', en el auditorio Caló de s’Oli.

17 horas: Espectáculo de teatro familiar de improvisación con chocolatada y llegada del paje real, en el salón Juan XXIII de es Cubells.

17.30 horas: Teatro de títeres familiar 'Hansel y Gretel', en la carpa de Sant Jordi.

18.30 horas: Segunda función de 'Peter Pan, un musical muy especial', en el auditorio Caló de s’Oli.

18.30 horas: Llegada del cartero real y recogida de cartas de los niños, en la carpa de Sant Jordi.

Domingo, 4 de enero

Sant Josep

9.30 horas: Misa con caramelles de Nadal, en Sant Francesc.

10 horas: Excursión con salida del aparcamiento de Cas Vildo en autobús hasta Cas Campaner y caminata por Atzaró.

17 horas: Proyección del vídeo de presentación de las asociaciones de Cala de Bou, en el auditorio Caló de s’Oli.

17 horas: Teatro de títeres familiar 'El hechizo del dragón', en la carpa de Sant Josep.

17.30 horas: Taller infantil para escribir la carta a los Reyes Magos y recogida de peticiones por el cartero real, en la carpa de Sant Agustí.

18 horas: Bingo solidario a beneficio de IbizaIN, en el auditorio Caló de s’Oli.

18.30 horas: Llegada del cartero real a Sant Josep y recogida de cartas de los niños, en la carpa de Sant Josep.

20 horas: Teatro 'Un viatge regalat', en la carpa de Sant Agustí.

Lunes, 5 de enero

Sant Josep

17 horas: Cabalgata de Reyes en Cala de Bou, con llegada de Sus Majestades de Oriente al auditorio Caló de s’Oli, desde donde partirán para visitar el resto del municipio.

19 horas: Cabalgata de Reyes en Sant Agustí, con salida desde el aparcamiento de las Escoles Velles.

20 horas: Cabalgata de Reyes con llegada de los Reyes Magos de Oriente a Sant Jordi, adoración en la iglesia y entrega de regalos en la carpa de la plaza.

Martes, 6 de enero – Dia dels Reis

Sant Josep

9.30 horas: Misa de Reyes en Sant Francesc.

11 horas: Misa de Reyes y ballada pagesa en la plaza de la iglesia de Sant Jordi, a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

18 horas: Llegada de la cabalgata de los Reyes Magos a la plaza des Cubells, villancicos del Cor des Cubells en la iglesia y entrega de regalos a los más pequeños en la galería de tiro con arco.