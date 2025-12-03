El Consell de Ibiza constata que Can Dog ya no funciona como residencia de animales

Los servicios veterinarios del Consell de Ibiza han constatado, tras varios meses de inspecciones, que el centro Can Dog ya no funciona como residencia canina ni como núcleo zoológico en activo. Una vez se complete la retirada de los últimos animales alojados en régimen de pensión, en las instalaciones solo quedarán perros propiedad del titular del antiguo establecimiento y de un residente que vive en la misma parcela.

El Consell inició en junio una investigación sobre Can Dog a raíz de un expediente por posible incumplimiento de la normativa en materia de bienestar y sanidad animal. En una inspección realizada el 15 de octubre se contabilizaron 41 perros, de los cuales 30 no figuraban a nombre de personas relacionadas con el centro (titular o trabajadores), constatándose además la continuidad del incumplimiento de los requisitos necesarios para la autorización y funcionamiento como residencia canina.

El 17 de octubre se notificó al establecimiento la baja del núcleo zoológico y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de entrada de nuevos perros en régimen de pensión o residencia, y se dio un plazo de siete días para que comunicara los plazos previstos para el retorno de los animales a sus titulares o responsables.

En una inspección de seguimiento realizada el 28 de octubre se verificó la presencia de 38 perros, de los que 28 seguían alojados en régimen de residencia. La dirección de Can Dog informó entonces de que ya había devuelto algunos animales y se comprometió a devolverlos todos en un plazo máximo de 20 días, salvo en los casos en que las personas propietarias no acudieran a recogerlos, lo que podría suponer un abandono. En esa visita se identificaron cuatro perros en posible situación de abandono.

El 21 de noviembre tuvo lugar una nueva inspección. En ese momento había 21 perros en el centro, 11 de ellos a nombre de personas ajenas al establecimiento: siete pertenecientes a una misma persona y cuatro cuyos responsables habían comunicado que no los recogerían. Ese mismo día, el Consell remitió la información al Ayuntamiento de Sant Joan para que actuara, incluyendo la retirada de esos cuatro perros de Can Dog y su traslado al centro de protección animal del municipio.

En la visita del 26 de noviembre se confirmó que seguían en el centro 21 perros, 11 de personas externas. Los cuatro animales comunicados como abandonados ya habían sido retirados por el Ayuntamiento y reubicados en el centro de protección animal, y la Policía Local había localizado a tres de sus propietarios, que confirmaron su posterior recogida.

Un caso de abandono

El 28 de noviembre los servicios veterinarios inspeccionaron de nuevo las instalaciones para comprobar la situación de los siete perros que permanecían alojados en régimen de residencia y que pertenecen a una única persona. Al seguir en el centro una vez superado el plazo para su retirada, el Consell trasladó ese mismo día al Ayuntamiento de Sant Joan un posible caso de abandono, aportando la identificación electrónica de los animales.

Según el informe remitido, una vez se retiren estos últimos siete perros —para los que la propiedad ha garantizado a la Policía Local de Sant Joan que ya se ha encontrado un nuevo alojamiento—, en Can Dog únicamente permanecerán seis perros a nombre del titular del antiguo establecimiento y cuatro de una persona que vive en la parcela y trabaja para la entidad. Es decir, no quedarán animales vinculados a la actividad de residencia canina ni a ninguna otra actividad de núcleo zoológico, lo que confirma que Can Dog ha dejado de funcionar como residencia de animales.