Códigos NaviLens y pavimento podotáctil para hacer accesible el mausoleo romano del Parque de la Paz de Ibiza

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Vila presenta sus obras de mejora de la accesibilidad en el mausoleo romano del Parque de la Paz, que ha contado con la presencia de varias asociaciones como Eivissa Inclusiva, la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif), la ONCE y la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef).

"El mausoleo romano del Parque de la Paz es ya un espacio accesible", afirma Blanca Hernández, concejala de Vías Públicas y Obras del Ayuntamiento de Vila, en la rueda de prensa celebrada en el mismo parque para presentar estas mejoras, en una mañana en la que la lluvia sorprende a los presentes. El Consistorio ha instalado códigos NaviLens para hacer "un recorrido virtual en 3D, que ayude a la autonomía de las personas con discapacidad", cuenta Hernández. Este código permite que, al escanearlo, los usuarios reciban descripciones auditivas sobre el monumento, así como su historia, ubicación y otros datos relevantes. Ofrecen información multilingüe y pueden ser detectados sin necesidad de enfocar directamente a una distancia de hasta 15 metros.

Maqueta y recorrido podotáctil junto al mausoleo romano / Vicent Marí

Además del código NaviLens, las mejoras de accesibilidad instaladas por Vila también incluyen un recorrido podotáctil que va desde la avenida Isidor Macabich hasta el monumento. "Se trata de un pavimento podotáctil que dirige hasta la maqueta instalada junto al monumento", añade Hernández. La maqueta es una representación a escala del mausoleo, para que las personas con discapacidad visual puedan tocar y percibir qué es lo que están visitando.

El presupesto de estas obras se sitúa en torno a los 5.000 euros y cuenta con la colaboración del Consell Insular. Se trata de una actuación que completa las obras de cobertura y cierre del mausoleo por un valor total de 82.119 euros y que se iniciaron en febrero de 2024. La concejal de Obras muestra la disposición del Ayuntamiento en seguir trabajando en trabajos para mejorar la accesibilidad en la ciudad. "No son algo puntual, para nosotros tanto la accesibilidad como la inclusión sabemos que son derechos fundamentales de todas las personas y trabajamos con estos principios", indica, y afirma que quiere "una ciudad más amable, más humana y más accesible".

Al igual que Hernández, Lola Penín, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, recalca el compromiso del Consistorio en la accesibilidad del municipio. "Queremos que todos los proyectos sean para todos, que puedan participar y disfrutarlo", afirma Penín. Además de la maqueta, los códigos NaviLens y el pavimento podotáctil, el mausoleo, ha sido adecuado también para que personas en silla de ruedas puedan acceder.

Maqueta a escala del mausoleo romano / Vicent Marí

25 proyectos de NaviLens

"NaviLens es un código que queremos implementar en la ciudad", cuenta Penín, quien explica que además de los ya instalados en el mausoleo romano, el Consistorio tiene previsto otros 25 en diferentes puntos del municipio "con gran afluencia de público, para que sepan dónde están y los servicios que se prestan". "Una ciudad nunca será accesible e inclusiva si no participamos todos de ella, administraciones, asociaciones y sociedad en general", explica la concejala de Bienestar. Penín aprovecha la ocasión para anunciar la intención de Vila de crear una "mesa de accesibilidad e inclusión", en la que estarán presentes diferentes asociaciones. "Son, en definitiva, quienes detectan las dificultades del día a día de estas personas", concluye.

Las diferentes asociaciones presentes comprueban, a pesar de la lluvia, las mejoras en accesibilidad realizadas. Cova, monitora de serigrafía de la asociación Eivissa Inclusiva, se muestra satisafecha por las reformas realizadas. "Está muy bien que los espacios se adapten a las necesidades de todas las personas", declara.