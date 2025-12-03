Club Náutico Ibiza: cien años con la sociedad y el mar de la isla

El mundo del mar y la esencia de la sociedad de Ibiza se ha reunido para rendir un merecido homenaje al Club Náutico Ibiza por los cien años que acumula difundiendo el amor a la navegación y los valores sociales. Durante su Gala Deportiva anual, celebrada en el Teatro Pereyra, que precisamente acogió algunos de sus primeros eventos hace un siglo, se repartieron reconocimientos, premios y agradecimientos.

La ceremonia, que contó con la participación de socios, representantes políticos y empresarios que siguen apoyando al club, se inició con una intervención del director deportivo del Club, Sebastián Vidal, un referente de la vela por cuyas manos han pasado varias generaciones de pitiusos amantes del mar. En declaraciones a Diario de Ibiza, Vidal ha destacado el "intenso" año en el que la entidad social, que sigue luchando por tener un espacio propio en el puerto de Ibiza, está conmemorando su centenario.

Uno de los momentos más emotivos fue el acto en memoria de Joan Riera Villegas, durante el cual, recibió "una ovación a su persona y se proyectaron imágenes que recordaron su trayectoria y su vínculo con el club". Además, los responsables del Club Náutico Ibiza aprovecharon la gala para agradecer el respaldo durante todos estos años de "diversas instituciones públicas "como "el Govern balear, el Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza, la Autoridad Portuaria de Baleares, la Capitanía Marítima, la Guardia Civil del Mar, Salvamento Marítimo y la Cruz Roja".

La concejala Catiana Fuster, durante la gala del Club Náutico Ibiza. / Club Náutico Ibiza

Y ampliaron este agradecimiento a "federaciones y asociaciones como la Real Federación Española de Vela, la Federación Balear de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros y la Asociación de Vecinos de Talamanca".

Antes de la correspondiente entrega de premios, "los representantes institucionales", entre ellos Pedro Vidal, conseller de Cultura y Deportes del Govern Balear; Javier Bonet, director insular de Deportes del Consell; y Catiana Fuster, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, "dedicaron unas palabras de elogio a la labor deportiva, formativa y cultural que desarrolla, año tras año, el Club Náutico Ibiza", explican en una nota de prensa desde la entidad.

En cuanto a los premios, los recibieron en la clase crucero, por competiciones:

Vuelta a Formentera – Trofeo Yokubo

1º Alba Alba, de Luis Mata

2º: L’Immens, de Nicolas Pesich3º

3º Posidonia, de Ramón Balanzat1º

Vuelta a Ibiza – Trofeo Estrella de Levante

1º: L’Immens, de Nicolas Pesich

2º: El Gaitero Espada, de Alicia Magistris y Vicente Amengual

3º Kametimo, de Vicente Marí

Trofeo Buscastell Vins

1º: Posidonia, de Ramón Balanzat ADV –

2º: Blue Brothers, de Javier Marí

3º: Atlant del Vent, de Jaume Serra & David Tur

Como cada año, también se hizo entrega de una placa honorífica a los deportistas destacados de esta edición de 2025, entre ellos:

Carlos Roselló García – Medalla de bronce en el Campeonato de España ILCA 7 (2024)

– Medalla de bronce en el Campeonato de España ILCA 7 (2024) Alejandro Cardona Riera – Medalla de bronce en el Campeonato de España Clase Finn (2025)

– Medalla de bronce en el Campeonato de España Clase Finn (2025) Tripulación “Ses Margalides” – Subcampeonas del 40º Trofeo Príncipe de Asturias (Crucero Femenino)

– Subcampeonas del 40º Trofeo Príncipe de Asturias (Crucero Femenino) Carlos Roselló García – Subcampeón de España ILCA 7 (2025)

Finalmente, la gala se cerró con un sorteo de regalos destinado a los regatistas de vela ligera y "con un bufete y una fiesta que reunió a todos los asistentes en un ambiente festivo y de celebración".