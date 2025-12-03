Pillada al entrar una vivienda en Ibiza con objetos robados antes: una placa de inducción y una cafetera, entre otros

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a una mujer de origen español como presunta autora de un delito de hurto y otro de allanamiento de morada, después de que irrumpiera en una vivienda y huyera con diversos enseres previamente sustraídos, según ha informado en una nota el cuerpo armado.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando dos vecinos alertaron a la Policía Nacional al ver cómo una mujer entraba en su domicilio y huía a la carrera portando numerosos objetos, entre ellos una tablet, ropa, gafas de sol, un teléfono móvil, una placa de inducción y una cafetera. Según la investigación, estos artículos habrían sido robados a otras personas antes del acceso al domicilio.

En el intento de retenerla, se produjo un forcejeo con los propietarios de la vivienda, durante el cual la sospechosa cayó al suelo y sufrió una herida sangrante en la ceja izquierda. A pesar de ello, logró escapar. Los agentes desplazados a la zona localizaron parte de los objetos sustraídos, que la mujer fue perdiendo mientras huía.

Localizada poco después

Gracias a la información facilitada por los testigos y a que la mujer ya había sido identificada previamente por los agentes debido a sus antecedentes, fue localizada poco después en la vía pública. Al ser requerida, se identificó verbalmente sin portar documentación. Durante el interrogatorio, afirmó haber tenido un altercado con un hombre, aunque no aportó más detalles.

En ese momento, tres ciudadanos se acercaron a los agentes para informar de que la mujer les había robado una mochila con diferentes pertenencias, presuntamente las mismas con las que fue vista dentro del domicilio al que había accedido minutos antes.

Ante estos hechos, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana arrestaron a la mujer como presunta autora de un delito de hurto y otro de allanamiento de morada. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar si existen más personas afectadas.