El Tren de Piruleto vuelve estas Navidades a Sant Antoni: fechas y horarios

Sant Antoni ya respira ambiente navideño y uno de los grandes protagonistas de la programación municipal vuelve a ser el Tren de Piruleto, que este año realizará numerosos trayectos repartidos entre el 6 y el 30 de diciembre, además del 22 y el 23, con rutas especiales también en Can Bonet. El popular tren infantil se integra dentro de la extensa agenda de actividades, talleres, espectáculos y conciertos que llenarán de vida el Passeig de ses Fonts durante todas las fiestas.

Fechas y horarios del Tren de Piruleto

El Tren de Piruleto circulará en los siguientes días y franjas horarias:

Sábado 6 de diciembre: 11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas.

Domingo 7 de diciembre: 11, 11.45, 12.30, 13.15 horas.

Sábado 13 de diciembre: 11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas.

Domingo 14 de diciembre: viajes continuados entre las 11 y las 19.15 horas.

Viernes 19 de diciembre (Can Bonet): entre las 17 y las 19 horas.

Sábado 20 de diciembre: recorridos entre las 11 y las 19.15 horas.

Domingo 21 de diciembre: de 11 a 19.15 horas.

Lunes 22 de diciembre: salidas de 11 a 19.15 horas.

Martes 23 de diciembre: viajes entre las 11 y las 13.15 horas.

Sábado 27 de diciembre: rutas continuadas de 11 a 19.15 horas.

Domingo 28 de diciembre: 17, 18.15 y 19.15 horas.

Lunes 29 de diciembre: 17, 18.15 y 19.15 horas.

Martes 30 de diciembre: 17, 18.15 y 19.15 horas.

Programa navideño

La agenda organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni para este 2025 incluye espacios mágicos, caseta de Papá Noel, espectáculos infantiles, conciertos, talleres, festivales solidarios, belén viviente, fiestas temáticas como La Movida o La Verbenita y citas tradicionales como la misa de Nochebuena o la Papanoelada Motera Solidaria.

Los Espacios Mágicos, epicentro de la decoración y las actividades familiares, permanecerán abiertos prácticamente todos los días con horario de mañana y tarde, mientras que la caseta de Papá Noel tendrá múltiples sesiones para que los más pequeños puedan entregar sus cartas.

El amplio programa combina cultura, música, actividades deportivas, espectáculos y talleres infantiles, con una oferta pensada para vecinos y visitantes. La programación completa puede consultarse en la web y redes del Ayuntamiento, que anima a las familias a disfrutar del ambiente navideño del Passeig de ses Fonts.

Consulta el programa completo aquí.