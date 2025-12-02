El tiempo en Ibiza y Formentera: la Aemet activa la alerta amarilla por mala mar

Ibiza y Formentera afrontan una semana marcada por los cambios de tiempo, con un aumento de la nubosidad a partir del martes, lluvias previstas para el jueves y un aviso amarillo por mala mar que afectará a ambas islas durante gran parte de esa jornada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El martes 2 de diciembre comenzará con ambiente soleado, pero la nubosidad irá en aumento a medida que avance la jornada. La probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, pero ascenderá hasta el 15% por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 ºC, con viento del norte que alcanzará puntas de 25 kilómetros por hora.

El miércoles 3 habrá intervalos nubosos y un incremento notable de la inestabilidad, con un 45% de probabilidad de lluvia durante la mañana. Las máximas bajarán ligeramente hasta los 15 ºC, con mínimas de 7 ºC. El viento seguirá soplando del norte moderado.

El jueves 4 de diciembre hay un 75% de probabilidad de precipitaciones por la tarde y una bajada de la cota de nieve hasta los 1.300 metros. La Aemet ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros, vigente desde las 10 hasta las 23.59 horas. Se espera viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura, lo que podría complicar la navegación y las conexiones marítimas entre Ibiza y Formentera.

Fin de semana más estable

El tiempo mejorará de cara al fin de semana. El viernes se combinarán intervalos de sol y nubes y una ligera probabilidad de lluvia del 25%, mientras las temperaturas se moverán entre los 11 y los 18 ºC. El sábado se prevé un cielo más despejado y un ambiente agradable, con máximas que alcanzarán los 19 ºC. Ya el domingo continuará la estabilidad, con algunas nubes altas y valores térmicos similares a los días anteriores.

Las temperaturas máximas registradas este lunes en las Pitiusas dejaron valores suaves para esta época del año. Ibiza alcanzó los 18 grados, seguida por Sant Joan, Sant Antoni y Formentera, donde los termómetros alcanzaron los 17 grados. La máxima más baja se dio en el aeropuerto de Ibiza, con 16 grados.

En cuanto a las mínimas, Sant Joan registró el valor más bajo, con apenas 6 grados. En la ciudad de Ibiza el termómetro descendió hasta los 8 grados, mientras que en Sant Antoni y en el aeropuerto de Ibiza la mínima fue de 9 grados. Formentera anotó la madrugada más suave con 13 grados.