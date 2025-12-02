Suscríbete por 3 euros al mes a Diario de Ibiza y accede a todo el contenido premium
La suscripción te permitirá acceder sin límites a todas las noticias y te dará entrada a servicios exclusivos
Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de todos los contenidos digitales de Diario de Ibiza a un precio excepcional. Con la nueva promoción, puedes suscribirte durante 6 meses por solo 3 €/mes, lo que supone más de un 55% de descuento (antes 6,99 €/mes).
La suscripción te permitirá acceder sin límites a todas las noticias y te dará entrada a servicios exclusivos diseñados para mejorar tu experiencia como lector. Entre ellos se encuentran las newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos y una app más premium, pensada para ofrecerte una navegación más completa y cómoda.
Además, al unirte al Club del Suscriptor, podrás disfrutar de descuentos, sorteos y otras ventajas pensadas especialmente para ti.
Con esta suscripción podrás consultar la información desde cualquier dispositivo, sin limitaciones, y estar al día de todas las novedades y contenidos especiales.
¿Qué ventajas obtendrás al suscribirte?
- Acceso ilimitado a todas las noticias.
- Newsletters exclusivas con contenidos seleccionados.
- Nuevos pasatiempos para disfrutar cada día.
- Una app más premium, con mejor experiencia de uso.
- Acceso al Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.
Y recuerda: puedes cancelar cuando quieras.
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza