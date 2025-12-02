Santa Eulària compra un inmueble en la calle Sant Jaume para dependencias administrativas

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha comprado el inmueble que albergó la entidad bancaria Sa Nostra ubicado en el carrer Sant Jaume, esquina con el Passeig de s'Alamera, por un importe de 1.200.000 euros mediante subasta pública. Este espacio de 390 metros cuadrados se destinará a dependencias administrativas municipales, según informa en una nota el Consistorio.

"La falta de espacios administrativos para albergar servicios esenciales que precisan atención directa a la ciudadanía ha sido uno de los motivos fundamentales de la adquisición de este inmueble. A esto, se le suma la necesidad de acometer distintas reformas en algunas oficinas municipales", ha explicado el Ayuntamiento.

La propiedad, que se encuentra en buen estado estructural, se sitúa en una ubicación estratégica junto a otros importantes equipamientos institucionales y culturales, lo que favorecerá la integración de los servicios públicos municipales. "La adquisición del local permite la integración inmediata del inmueble en la red administrativa municipal sin generar desplazamientos de usuarios, favoreciendo la sostenibilidad y eficiencia en la atención ciudadana", ha detallado el Consistorio.

El regidor de Hacienda, Miguel Tur, ha destacado la importancia de esta adquisición, afirmando que "ante la falta de espacio público en el centro urbano de Santa Eulària, se trata de una oportunidad de compra única que no solo responde a nuestras necesidades inmediatas, sino que también permitirá a la institución prestar un mejor servicio a los ciudadanos". Este inmueble, además de ser un activo estratégico, "facilitará la reordenación de nuestros servicios administrativos y fortalecerá nuestra capacidad de atención", ha destacado Tur.