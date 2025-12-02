Sant Josep enciende la Navidad este jueves con una actuación sorpresa

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado el programa de las fiestas de Navidad 2025-2026, el más amplio de los últimos años, con cerca de un centenar de actividades repartidas entre los cinco núcleos del municipio. Cultura, música, deporte, gastronomía y tradición se combinan en una programación pensada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas mayores. El pistoletazo de salida será este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, con el encendido oficial de luces en la plaza de la Iglesia de Sant Josep, que contará con la actuación del Cor de l’Urgell, una actuación sorpresa y actividades infantiles en la zona peatonal.

El alcalde ha subrayado que estas fiestas “reflejan la fuerza de un municipio que sabe trabajar en equipo y poner en valor aquello que nos une”. Según ha destacado, la diversidad de propuestas confirma “la vitalidad de un municipio vivo y cohesionado, que celebra la Navidad desde todos los pueblos y para todas las edades”.

Desde la Concejalía de Deportes y Juventud, Xicu Ribas ha puesto en valor la implicación de los clubes deportivos y la consolidación de actividades como Divernadal, que “vuelve a convertir Can Guerxo en un espacio de diversión y lleno de magia para los niños y jóvenes del municipio”.

La música tomará el relevo el sábado 6 de diciembre con Cañas ‘n’ Roll 2025 en la carpa de Sant Jordi, con las actuaciones de Stone Corners, Sant Rafel Playboys y Billy Flamingos, y la presencia del Burger Fest, donde las asociaciones locales ofrecerán miniburgers y bebidas. El 13 de diciembre, Cañas ‘n’ Roll llegará también a Sant Josep con el reencuentro de Peter Colours.

La programación incluye también los Premis Sant Josep en Forma 2025, que se entregarán el 12 de diciembre en el auditorio de Caló de s’Oli, y la inauguración de la pista de patinaje el día 13 en la calle del Ayuntamiento, que permanecerá abierta hasta enero con horarios especiales.

La concejala de Acción Social, Marilina Serra, ha destacado la importancia de los brindis de Navidad para las personas mayores, que se celebrarán entre el 16 y el 19 de diciembre en Sant Jordi, Cala de Bou, Sant Josep y Sant Agustí. Por su parte, la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, María José Ríos, ha recordado que “los centros educativos vuelven a ser la primera luz de Navidad”, con las tradicionales cantadas de villancicos, y ha remarcado un calendario “rico, familiar y variado”, que incluye teatro, títeres y el musical ‘Peter Pan’, que se representará con dos funciones gratuitas el 3 de enero en el auditorio de Caló de s’Oli.

La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha subrayado “el trabajo imprescindible de las comisiones y asociaciones”, que dotan de personalidad propia a cada núcleo con actividades, casetas de Navidad, gastronomía, música y tradiciones. “Este programa solo es posible gracias a un municipio que participa, que propone y que construye la Navidad desde cada barrio y cada pueblo”, ha afirmado.

Fira de sa Sobrassada, Divernadal y Soul Food Fest

Uno de los grandes atractivos del calendario será la Fira de sa Sobrassada. En Sant Josep se celebrará el sábado 20 de diciembre, con talleres, frita popular, música y el Sobrassada Rock, organizado por Casa Majora Segle XXI. En Sant Jordi tendrá lugar el sábado 27, con talleres, tapas y actuaciones musicales.

Las familias tienen una cita destacada con Divernadal 2025, que se desarrollará del 27 al 30 de diciembre, de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, en el polideportivo de Can Guerxo. Castillos hinchables gigantes, cuentacuentos, talleres creativos y juegos de escape convertirán el espacio en un universo navideño para niños y jóvenes.

El 28 de diciembre, el auditorio de Caló de s’Oli acogerá el Soul Food Fest, una jornada dedicada a la música y la gastronomía norteamericana, mientras que el 31 de diciembre las campanadas solidarias de mediodía reunirán a las familias en Sant Josep y Sant Jordi.

El programa mantiene también las celebraciones religiosas, con matines, misas de Navidad y caramelles, y las tradicionales Casetes de Nadal de Sant Jordi, que se inaugurarán el 19 de diciembre y volverán a reunir gastronomía, música y actividades familiares.

A partir del 2 de enero comenzará la cuenta atrás para la noche más mágica del año con la llegada del Cartero Real y del Paje Real a Caló de s’Oli, Sant Jordi y Sant Josep. El 5 de enero tendrá lugar la Cabalgata de Reyes, que empezará en Cala de Bou, continuará por Sant Agustí y Sant Josep y finalizará en Sant Jordi, con adoraciones en las iglesias y entrega de regalos en cada envelat. El 6 de enero los Reyes llegarán a Es Cubells.