Sant Joan prepara una red de alquiler de bicis eléctricas con rutas por caminos rurales

El Ayuntamiento de Sant Joan quiere poner en marcha para la próxima temporada un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas con una red de rutas señalizadas por los caminos rurales del municipio. Este servicio, además de los puntos para estacionamiento y recarga, contará con una aplicación para que los usuarios puedan pagar la prestación e informarse de los distintos recorridos.

Esta iniciativa acaba de salir a concurso público con un presupuesto de salida de 341.126 euros. Una vez elegida la oferta más ventajosa, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses para poner en marcha todo el dispositivo, según consta en las bases de licitación.

El Ayuntamiento ha detallado que el sistema se pondrá en marcha con 50 bicicletas eléctricas y 60 puntos para poder estacionarlas y recargarlas. Estos aparcamientos se repartirán entre Sant Miquel, Port de Sant Miquel, Sant Llorenç, Sant Joan y Portinatx, es decir, todos los núcleos urbanos del municipio salvo sa Cala de Sant Vicent.

«Este proyecto no solo promueve la movilidad sostenible, sino que también impulsa el deporte, así como el disfrute del entorno natural y patrimonial de Sant Joan, beneficiando tanto a turistas como a residentes», destaca la memoria de la iniciativa. El hecho de que el sistema se ponga en marcha con bicicletas eléctricas y no convencionales tiene una razón de peso, que es «el desnivel del municipio», tal y como se subraya en este avance.

Plan de sostenibilidad

El Ayuntamiento financia este sistema de alquiler de bicicletas eléctricas gracias a una subvención de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Así, esta actuación forma parte del denominado Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Turística de Sant Joan de Labritja, que recibe un montante global de dos millones de euros.

Este proyecto, aprobado en la convocatoria del Govern balear de 2022, también incluye iniciativas como la creación de zonas de sombra y modernización del mobiliario urbano en las zonas turísticas, la instalación de pérgolas solares y puntos de carga, la creación de una ruta de senderismo de gran recorrido (GR), el soterramiento de tendidos aéreos y la supresión de barreras arquitectónicas en Sant Miquel o la adecuación de las zonas verdes del Port de Sant Miquel, entre otras.