Sant Joan celebra la Navidad con la III Fira de sa Matança

Sant Joan da el pistoletazo de salida a la temporada navideña con la presentación de su programación especial para el mes de diciembre, repleta de propuestas para todos los públicos y pensadas para disfrutar en familia. Este año, el municipio vuelve a apostar por actividades tradicionales, talleres, conciertos y eventos singulares con el objetivo de fomentar la participación y dinamizar los pueblos durante las fechas festivas.

Entre los actos más destacados que se celebrarán en las próximas semanas, la III Fira de Sa Matança se presenta como el evento central y más singular de la programación. La feria, que se celebra el viernes 13 de diciembre en Sant Llorenç de Balàfia, de 12 a 19 horas, pretende recuperar y poner en valor las tradiciones rurales y gastronómicas ligadas a la matanza del cerdo. La inclusión de este evento en el calendario navideño subraya la firme apuesta del municipio por conectar la alegría de las fiestas con la rica cultura popular y las raíces de la vida tradicional ibicenca. La Fira, que cada año reúne a centenares de personas, ofrecerá degustaciones, productos típicos, actuaciones y actividades para todos los públicos en un ambiente festivo y familiar.

Otras actividades

Además de la Fira de Sa Matança, el programa festivo arranca con la III Exhibición 4x4 que tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre en la finca de Can Cudula, un evento consolidado que reunirá a aficionados al motor, organizado por el club 4x4 Bonsai Ibiza y la Comissió de Festes de Sant Llorenç. La programación navideña se completa con una amplia oferta que incluye talleres infantiles, conciertos, actuaciones escolares, exposiciones, la tradicional visita del paje real y la esperada llegada de los Reyes Magos. Todas las actividades se pueden consultar en la web oficial del Ayuntamiento.