Una salida ecológica
The Other Face y One Planet One Life organizaron una excursión con doce personas a una cala de cerca del Faro de la Mola de Formentera para limpiar la zona de los residuos que lleva la marea. En total, recogieron unos 200 kilos de basura y contaron con la colaboración de Almar Lawyers para retirarlos del lugar.
