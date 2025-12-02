Rescatadas 19 personas en una patera al sureste de Ibiza

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado de la llegada de dos pateras este lunes por la tarde en aguas del archipiélago, una de ellas localizada a gran distancia de la costa de Ibiza. En total, 45 personas de origen magrebí han sido interceptadas en dos actuaciones coordinadas por Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Frontex y policías locales.

Según la Guardia Civil, la primera intervención se ha producido a las 19.02 horas, cuando un medio aéreo de Frontex detectó una embarcación a 85 millas al sureste de Ibiza. En ella viajaban 19 personas. El dispositivo de rescate ha sido coordinado por el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR), con la participación de Salvamento Marítimo y de agentes de la Guardia Civil de Sant Josep.

La segunda patera ha sido localizada a las 20.26 horas en Cala Santanyí, en Mallorca, con 26 personas a bordo. En esta actuación intervinieron patrullas de la Guardia Civil de Santanyí, unidades de la USECIC y efectivos de la Policía Local.

La Delegación del Gobierno recuerda que ambos rescates forman parte del dispositivo habitual de vigilancia y respuesta en el Mediterráneo occidental, reforzado con medios estatales y europeos ante el aumento del tráfico irregular detectado en los últimos meses.

Recuento desde enero

Según los datos actualizados a 12 de noviembre, las islas han recibido 162 pateras con un total de 2.670 migrantes en lo que va de año. La mayoría de las embarcaciones han alcanzado Formentera, que acumula 151 pateras y 2.354 personas. Ibiza, por su parte, ha contabilizado 21 pateras y 316 migrantes hasta la fecha.

Desde el pasado 13 de noviembre no arribaban pateras a las Pitiusas. En esa ocasión, Formentera recibió en tres días 120 migrantes.