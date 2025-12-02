Reencuentro histórico entre los alumnos de la primera promoción del instituto de Ibiza Sa Blanca Dona

Más de 50 antiguos alumnos del Instituto Sa Blanca Dona de Ibiza se reunieron este fin de semana tras décadas sin verse, algunos desde aquel día de 1979 en que cruzaron por última vez la puerta del centro con las mochilas repletas de sueños y toda una vida por delante.

Los asistentes forman parte de la primera promoción del instituto, los pioneros que inauguraron sus aulas en enero de 1979. No solo compartieron estudios: también vivieron el nacimiento de un nuevo centro educativo que acabaría marcándolos para siempre.

Pero el reencuentro fue mucho más que una cena. Fue una celebración del vínculo que el tiempo nunca consiguió romper. "A la mesa volvieron las risas auténticas, las anécdotas de adolescentes, los recuerdos de profesores y travesuras, y esa sensación cálida de pertenecer a algo especial, algo que nunca llegó a marcharse del todo", explica Alfonsa Boned, una de las antiguas alumnas.

Para muchos, esta cita era una necesidad emocional largamente postergada. Y al final, todos coincidieron en el mismo sentimiento: “Qué suerte haber compartido aquellos maravillosos años… y qué regalo volver a encontrarnos 42 años después", destaca Boned.

“Gracias de corazón a todos los que asististeis y a los que estuvisteis en el pensamiento”, expresan los organizadores, recordando que “las raíces no solo están en un lugar, sino también en las personas”.