El PSOE de Ibiza acusa a Prohens de hacer "propaganda" con proyectos de viviendas "heredados" de gobiernos progresistas

El PSOE de Ibiza acusa al Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, de "engañar" a los ciudadanos con el reciente plan de choque en materia de vivienda, que contempla la construcción el próximo año en Ibiza de 292 pisos protegidos, pero incluyendo la primera fase de la promoción de Ca n'Escandell, con 170 viviendas y que lleva años de retraso, y la de Sant Antoni (18), anunciada hace unos meses. Según los socialistas, el 80% de los pisos anunciados por Prohens proceden de "proyectos iniciados por gobiernos progresistas" y no responden a nuevas políticas del Partido Popular.

"Estamos ante una nueva campaña de engaños y mentiras en un tema tan delicado como es la vivienda", denunció la portavoz socialista en el Consell de Ibiza, Elena López. La dirigente explicó que en la isla se han presentado cerca de 300 viviendas "como si fueran un descubrimiento o una nueva política", cuando en realidad, "la gran mayoría son heredadas del Gobierno de España, del Govern balear y del Ayuntamiento de Ibiza bajo mandatos progresistas".

López Bonet acusó al PP de intentar "tapar su fracaso" en materia de vivienda y citó como ejemplos el programa Alquiler Seguro —que calificó de "polémico" e "ineficaz"— así como la gestión del alquiler vacacional ilegal. "Supuestamente, esos 3.000 pisos y 15.000 camas que el PP decía que volverían al mercado residencial no han vuelto. Tampoco ha funcionado", afirmó.

Respecto a las "nuevas" promociones de vivienda pública anunciadas por Prohens, la portavoz insistió en que "el 80% son proyectos heredados", mencionando los desarrollados en terrenos del Consell Insular durante el mandato de Vicent Torres, y los de Ca n’Escandell, acordados por el PSOE de Ibiza y el Gobierno de España.

"Apropiación del legado socialista"

En la misma línea, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Ibiza Clara Rosselló, denunció una "apropiación del legado socialista" por parte del PP. Recordó que los populares criticaron sistemáticamente estos proyectos cuando estaban en la oposición, como la promoción en construcción en Isidor Macabich, "de la que llegaron a decir que la llevarían a los tribunales". "La política de vivienda del PP es humo y apropiación del trabajo ajeno", sentenció.

López Bonet reclamó la adopción de medidas inmediatas y más contundentes para hacer frente a la crisis de vivienda en la isla y criticó nuevamente la negativa del Govern balear a limitar los precios del alquiler o a declarar Ibiza como zona tensionada. "Estas políticas son absolutamente necesarias y deben aplicarse de manera inmediata", concluyó.