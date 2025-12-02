Prohens defiende un estudio del IBDona para analizar el perfil de los agresores sexuales

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido el estudio encargado por el IBDona para analizar el perfil de los agresores sexuales de los casos ocurridos en las islas entre 2018 y 2024, sobre todo en las violaciones grupales.

Durante el pleno de este martes, la dirigente balear ha deseado una "rápida recuperación" a la víctima de una agresión del pasado fin de semana en Costitx por parte de su expareja y ha confiado en que caiga "todo el peso de la ley" sobre el autor de los hechos.

En respuesta a Vox, Prohens ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial, a través del Observatorio contra la Violencia de Género, ya publica estadísticas sobre esta materia, y ha remarcado que el IBDona tiene en marcha un estudio específico que inició la Fundació Universitat-Empresa de Baleares (Fueib) en marzo por un coste de 60.000 euros, sobre las agresiones sexuales en las islas.

Con una duración de 15 meses, el trabajo incluye indicadores sobre los agresores, como edad, nacionalidad, residencia, situación administrativa y laboral, nivel de ingresos, consumo previo de alcohol o drogas, antecedentes y relación con la víctima, con el fin de identificar perfiles y reforzar la prevención, la intervención y la eficacia de las medidas de protección a las mujeres.

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha criticado que "año tras año se destinen cientos de millones de euros" a políticas contra la violencia de género que, a su juicio, constituyen "un fracaso multimillonario" mientras las cifras de mujeres maltratadas y asesinadas no disminuyen.

En esta línea, Cañadas ha acusado al IBDona de "malgastar" millones de euros en campañas superficiales y ha reclamado la deportación "inmediata" de inmigrantes que cometan delitos.

Reorientar políticas de seguridad

Por su parte, la consellera Antònia Estarellas, ve necesario disponer de "todos los datos posibles" sobre los delincuentes para reorientar las políticas de seguridad y mejorar la toma de decisiones, después de que Vox haya criticado la supuesta falta de transparencia por del Govern.

"Cuantos más datos tengamos, más objetivos podremos fijar y más capacidad tendremos de reorientar nuestras líneas de actuación. Soy partidaria de que cuanto más sepamos, mejor decidiremos", ha afirmado Estarellas, en respuesta al diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El parlamentario de Vox ha censurado que el Govern no haya facilitado información sobre casos recientes de violencia, no sin antes citar datos policiales de otras comunidades autónomas y del país en relación con la criminalidad y la población extranjera.

Además, Estarellas ha reclamado al Gobierno nacional que cumpla con sus competencias en materia de inmigración y seguridad. "Me conformaría con que el Estado llevara adelante sus obligaciones, entre ellas el retorno de personas delincuentes y reincidentes, tal como prevé la ley y que, como en otras cuestiones, no se cumple", ha precisado.