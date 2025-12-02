Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presidenta del Govern apuesta por acercar el catalán en las islas "de manera amable" frente a la "imposición"

Prohens defiende que más de 500 profesionales sanitarios han aprendido catalán de forma voluntaria

Marga Prohens durante su intervención este martes en el pleno del Parlament. / Europa Press

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este martes que más de 500 profesionales sanitarios han aprendido catalán de forma voluntaria gracias a los cursos puestos en marcha por el Ejecutivo autónomo.

Así lo ha dicho durante el pleno del Parlament de este martes después de que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, le preguntara si considera que para defender el catalán "hace falta más apoyo y menos ruido".

El ecosoberanista le ha pedido más implicación de todos los poderes públicos para trabajar de forma activa en favor del catalán y la articulación de "políticas de gran alcance".

El plan de libre elección de lengua

No obstante, le ha recriminado que haya puesto en marcha el plan de libre elección de lengua, la exención del catalán en la sanidad o la previsible inclusión del castellano como lengua vehicular en la educación.

Prohens, en cambio, ha defendido la postura lingüística mantenida por su Govern, centrada en acercar la lengua propia "de manera amable" en lugar de mediante la "imposición", y ha considerado que el catalán no debería ser usado como un "arma política".

La presidenta ha sostenido que la exigencia del catalán en la sanidad, por ejemplo, resultaba un requisito "disuasorio" para cubrir los puestos de trabajo y ha asegurado que se ha compensado con los más de 500 sanitarios que han aprendido la lengua propia de forma voluntaria a través de los cursos organizados por el Govern.

El espectáculo interactivo 'Vincles' regresa al Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni por Navidad

Prohens defiende un estudio del IBDona para analizar el perfil de los agresores sexuales

El MAEF presenta el catálogo de la exposición 'Va d'ous', un diálogo entre arte contemporáneo y legado púnico

250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Marga Prohens en 2023

El Tren de Piruleto vuelve estas Navidades a Sant Antoni: fechas y horarios

El municipio más barato para comprar vivienda en Ibiza lidera la subida de precios de noviembre

Rescatadas 19 personas en una patera en alta mar al sureste de Ibiza

