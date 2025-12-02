Plantas, ‘patató’, dulces y pasta: las otras compras de la Navidad en Ibiza

La campaña de Navidad suele traducirse en un aumento de las ventas en el comercio en general y también, por tanto, en el Mercat Nou de Vila. Si bien en noviembre ya se registran pedidos para las comidas y cenas de estas fechas tan señaladas, hay otra parte del este mercado que trabaja a otro ritmo. Es el caso de los quioscos que venden hortalizas, verdura y fruta. Todo esto se compra, lógicamente, los días inmediatamente anteriores a los principales encuentros familiares. Lo mismo ocurre con los dulces o las plantas navideñas, por ejemplo, aunque en estos casos también han registrado ya varios pedidos.

Ester Torres Boned y Marga Boned, de la tienda Marga Boned de frutas y verduras. / Marcelo Sastre

Parece que la Navidad ha llegado pronto, según se desprende de las palabras de Clara Torres Riera, propietaria del negocio Clara Torres Florista: «Normalmente los pedidos comenzaban a entrar en el puente de diciembre, pero este año, como hemos tenido el encendido de luces pronto y hace más frío, parece que la gente se anima más».

Este año los pedidos navideños comenzaron más o menos por Santa Catalina, que fue el 25 de noviembre: «Allí ya vendimos mucha planta de Navidad. Y también son importantes los centros. El fin de semana, por ejemplo, hemos hecho muchas coronas de Adviento, que empezó el domingo. Arrancamos ya». Lo que más venden es la planta de Navidad, mucho centro con abeto, flor natural... La semana del 25, añade Torres, es la de mayor actividad. De hecho, esos días muchos extranjeros con segundas residencias llegan y quieren decorar sus casas acorde con este momento del año. «Y la gente de aquí comienza a comprar regalos por si se va a cenar a algún sitio o demás. Se vende mucha planta, orquídeas, centros de Navidad...».

Pasta por Navidad

Jacopo Cremonini, de Casa Boni Ibiza, explica que ellos venden pasta y embutidos italianos, así como otras propuestas de gastronomía italiana. Este año han añadido el panetone. En línea con lo expresado por la anterior entrevistada, explica hay clientes locales y extranjeros. ¿Y qué tipo de pasta se vende más en estas fechas? «De lejos, los tortellinis». También «mucha lasaña» y cotechino. A esto le añade que la pasta fresca rellena tiene un buen ritmo de ventas a lo largo de todo el año, así como el tagliatelle. «Los pedidos de Navidad ya empezaron la semana pasada, pero la semana que viene, máximo la de después, vamos a elaborar también un menú, porque mucha gente pregunta por esta opción. Es un servicio que damos en Navidad y luego los clientes se lo cocinan en casa», indica Cremonini.

Preguntado por la inflación de los últimos años, confirma que en este sector tampoco se han librado: «Ha subido el precio de la harina, todo».

Joan Torres, propietario de Frutas y Verduras Catalina, explica que en Navidad tienen mucha salida «los productos ibicencos, sobre todo la patata y el patató», entre otros. «Luego, para Nochevieja, pero también para la Navidad, se vende mucha piña y uva, por ejemplo». Por motivos obvios, la venta de frutas y verduras para comidas o cenas navideñas suele producirse sobre todo «a partir del 20 de diciembre», expone Torres. Es decir, «la semana de Navidad es la más fuerte» en actividad. En todo caso, señala que esta no es la época del año de más ventas, sino más bien el verano, sobre todo julio y agosto. «También se vende mucho en Semana Santa; quizás más que en Navidad».

Patata y ‘patató’, sobre todo

Por otro lado, añade: «Yo este año no he notado que el producto subiese en comparación con otros (...) Ahora el patató y la patata ibicenca están a 2,80 euros, más o menos».

Marga Boned, del puesto de frutas y verduras que lleva su mismo nombre, explica que el patató suele funcionar muy bien de cara a estas fiestas. «Hay muchas cosas que se venden mucho en Navidad. La patata ibicenca, lo primero de todo, pero también el patató. Nos piden mucho los pebrassos, pero bueno... todo se vende bien. Muchas mandarinas, mucha uva… La Navidad sigue siendo una gran temporada (...) Pienso que en estas fechas la gente sí gasta».

Antonia Fernández, dependienta de Salazones Virtudes, ya ha notado una subida en las ventas de productos de pastelería típicos de Navidad. También venden mucho bacalao y encurtidos, si bien el producto estrella por estas fechas suelen ser dulces como los polvorones, mantecados, roscos de vino, de anís, los hojaldres, nevaditos, etc.

Quiosco de Salazones Virtudes, con los dulces en primer lugar (a la izquierda). / Marcelo Sastre

Jacopo Cremonini, de Casa Boni Ibiza. / Marcelo Sastre