Este es el objeto clave que reabre el caso de 'la chamana de empresarios' en Ibiza

Más de un año después de la muerte de María Florencia Bollini, la argentina de 44 años conocida como 'la chamana de los empresarios', el caso ha vuelto a los tribunales de Ibiza. Lo que inicialmente se consideró un accidente durante una fiesta privada organizada en la villa de un millonario sueco la noche del 13 de octubre de 2024, podría tener otra lectura gracias a una nueva pieza que la acusación familiar considera decisiva: un anillo inteligente.

Un año después, el caso vuelve a abrirse

Tras la victoria del abogado de la familia que ha logrado que un juzgado de Ibiza reabra las diligencias, la acusación sostiene que existen indicios suficientes para investigar un posible homicidio, doloso o imprudente, señalando:

un retraso de casi dos horas entre el momento aproximado de la muerte y la llamada al 112.

entre el momento aproximado de la muerte y la llamada al 112. contradicciones en las declaraciones de los asistentes.

y presuntas irregularidades respecto a pertenencias personales de la fallecida.

La tecnología como testigo silencioso

Entre esas pertenencias destaca un objeto que, según fuentes cercanas a la acusación, podría resultar crucial: el anillo inteligente que Bollini llevaba habitualmente. Este tipo de dispositivos registra datos como frecuencia cardíaca, variabilidad del pulso, temperatura corporal, patrones de movimiento e incluso intervalos de actividad e inactividad. La familia considera que el análisis forense de ese anillo —si se confirma su existencia entre los objetos recuperados— podría aportar una cronología más precisa de los últimos momentos de Bollini: cuándo se produjo un descenso brusco de constantes vitales, si hubo periodos prolongados de inmovilidad y si el dispositivo fue retirado o manipulado.

Un anillo inteligente combina sensores avanzados y registra datos como frecuencia cardíaca, variabilidad del pulso, temperatura corporal, patrones de movimiento e incluso intervalos de actividad e inactividad, con conectividad Bluetooth o NFC para enviar datos a una aplicación móvil donde se puede consultar información. Si finalmente se obtiene y analiza el anillo, sus datos podrían ser la primera evidencia objetiva del caso y ser el testigo más fiable hasta la fecha.

Los hechos

La fallecida asistió a una reunión, anunciada por WhatsApp como una “kitchen party” y que derivó en un escenario inquietante. Pasada la medianoche, cinco de los asistentes alertaron a emergencias. Cuando la Policía y sanitarios llegaron a la villa, encontraron a Bollini desnuda, con quemaduras, tendida sobre una mesa junto a la piscina, cubierta con una manta y rodeada de velas.

Los testigos afirmaron que llevaban horas consumiendo drogas y que la mujer participaba en rituales de sapo bufo. Sin embargo, el informe toxicológico preliminar no detectó 5-MeO-DMT en su organismo (veneno perteneciente al sapo) y registró únicamente cantidades mínimas para ser mortales de MDMA, ketamina, anfetaminas, tusi y alcohol. Pese a las contradicciones, la muerte fue catalogada como accidental.

La acusación solicita que se investigue no solo al dueño de la villa y a los cuatro invitados que estaban presentes, sino también a un matrimonio que presuntamente se habría quedado con objetos de la fallecida, entre ellos podría encontrarse el objeto clave, cuyo rastro exacto no figura aún claramente documentado en el sumario.