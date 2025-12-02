El municipio más barato para comprar vivienda en Ibiza lidera la subida de precios de noviembre

El precio de la vivienda usada en Ibiza y Formentera, lejos de estancarse, continúa su escalada. Según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, correspondiente al mes de noviembre de 2025, el valor del metro cuadrado en España ha subido un 16,1% interanual hasta alcanzar los 2.605 euros el metro cuadrado, la cifra más alta desde que existen registros, destacan desde Idealista. Baleares se consolida como la comunidad autónoma más cara del país, con 5.114 euros el metro cuadrado, tras experimentar un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo de 2024.

Formentera vuelve a encabezar la lista de los precios de la vivienda usada más elevados del archipiélago. La isla alcanza los 8.941 euros el metro cuadrado, un 3,3% más que en noviembre del año pasado. En el municipio de Ibiza, el coste medio del metro cuadrado de vivienda usada se sitúa en 6.790 euros, lo que supone un aumento del 2,3% en un año. El mayor incremento interanual de las Pitiusas se registra en Sant Antoni, municipio donde los precios suben un 12,6% y alcanzan los 6.649 euros el metro cuadrado, una tendencia que se mantiene desde principio de año. Curiosamente, el coste medio de la vivienda usada en esta zona, según siempre los datos acumulados por este portal inmobiliario, es el más bajo de la isla de Ibiza.

La cifra más alta de Ibiza

En Santa Eulària, el precio medio llega a los 7.889 euros el metro cuadrado, un 7,7% más que en 2024. Muy similar es el comportamiento del mercado de la vivienda usada en Sant Josep, que alcanza los 7.473 euros el metro cuadrado tras aumentar un 7,8% en un año. En Sant Joan, el metro cuadrado se sitúa en 8.235 euros, la cifra más alta de la isla, tras una subida del 3,9%.

Con estos datos, Formentera se consolida en el municipio con el precio de la vivienda usada más elevado, seguido de Sant Joan y Santa Eulària. Sant Josep y Vila se mantienen por detrás (7.473 y 6.790 euros de media el metro cuadrado) y cierra este listado Sant Antoni con los mencionados 6.649 euros.