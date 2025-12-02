Migración en Ibiza: Vox calcula que destruir las pateras llegadas a Baleares costó 226.200 euros en 2024

La retirada, almacenamiento y destrucción de las pateras que quedan varadas en las playas de Baleares costó 226.200 euros, según los cálculos de Vox, cuya diputada Patricia de las Heras prácticamente se ha respondido a sí misma a una pregunta que ha formulado este martes al respecto (pero concretándola en las Pitiusas) en el Parlament balear a Antònia Maria Estarellas, vicepresidencia segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local. Estarellas dijo ignorar el dato exacto de ese coste porque “no es una competencia que tenga exclusivamente el Govern”.

Eso sí, Estarellas ha lamentado que, finalmente, ese coste “repercuta en los ciudadanos de Balears, sea de la isla que sea, en una muestra más de la dejadez y poca voluntad del Gobierno de España por dar apoyo a la hora de destruir estas pateras que, por desgracia, cada día llegan más a nuestras islas”.

“Pues ya se lo digo yo [lo que cuesta], más de 200.000 euros en Balears”, respondió inmediatamente después De las Heras, que criticó que la inmigración ilegal en Balears haya crecido “un 168% en 2024, con casi 6.000 inmigrantes irregulares llegados en 348 pateras, principalmente desembarcados en Ibiza y Formentera, cifras ya superadas este año con más de 6.200 personas arribadas. Y cada vez será peor”, ha vaticinado.

Mafias argelinas

Según la diputada ibicenca, “las mafias argelinas se lucran con la ruta consolidada entre Argelia y Baleares, de la que hace un mes resultaron detenidos en Ibiza cuatro traficantes argelinos que habrían ganado 120.000 euros con tan solo dos viajes, todo varones, por cierto”.

También ha lamentado que las pateras queden varadas incluso en reservas marinas: “Pero ahí los ecologistas o ecolojetas no aparecen”. La cifra de 226.200 euros a la que ascendió la factura de destruir y reciclar las pateras llegadas a las islas en 2024 la extrae De las Heras de lo dicho en una entrevista por Francisco José Villalonga, gerente de PortIB, que calcula que cada unidad sale “por más de 600 euros del bolsillo de los contribuyentes”. Eso, multiplicado por las 348 pateras llegadas en 2024, “habría supuesto la friolera de 226.200 euros solo en destrucción de pateras, lo cual se licita a terceras empresas, una cantidad que en 2025 se verá incrementada”.

Estamos, afirma la diputada de Vox, “ante un negocio que se paga con el dinero público que, contrariamente a lo sostenido por la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, quien decía que el dinero público no es de nadie, y a lo desacertado de lo dicho por la actual vicepresidenta primera [María Jesús Montero], ‘chiqui, mil millones de euros no es nada’, el dinero público sí es de alguien, es de los ciudadanos. Lo pague la CAIB, lo pague el Estado, lo paguen los ayuntamientos, lo pague el Consell, lo pague la Administración que lo pague, el dinero público es de los ciudadanos”.

Hasta el 15 de noviembre habían llegado ya a las costas de Balears "365 pateras, con 6.683 llegadas a bordo de personas de manera irregular"

Estarellas está “totalmente de acuerdo” en que es un costo más que debe abonar cada uno de los ciudadanos de las islas. En su caso, basándose en lo que asegura que le ha comentado el diputado Llorenç Córdoba, expresidente del Consell de Formentera, no vale 600 euros por embarcación, sino “más de 1.000 euros” destruir cada patera. La consellera cree que el coste anual de 2025 será superior al de 2024, pues a 15 de noviembre, y según datos oficiales del Gobierno, “ya habían llegado 365 pateras a las costas, con 6.683 llegadas de personas de manera irregular”.

“Como Govern -apunta Estarellas- ya hemos expresado nuestra preocupación. Esto es un fenómeno que va a la alza y que hemos trasladado siempre que hemos podido al Gobierno de España. La presidenta en primera persona lo ha comunicado al gobierno de Pedro Sánchez y, como siempre, ya ven cómo estamos, solos”. A su juicio, el Ejecutivo central, “ya que es nulo en su política migratoria para Balears, también debería costear una parte de estas pateras que llegan y que pagamos entre todos los ciudadanos de Balears”.