Pedidos para el 24 y el 25 de diciembre en Ibiza: la Navidad llega al Mercat Nou

La Navidad no solo ha empezado en las calles con los encendidos de luces y la puesta en marcha de los programas de actividades populares para esta época del año, sino que también se nota su cercanía en la actividad que están registrando los vendedores del Mercat Nou. Varios trabajadores de este recinto explican que, o bien ya están realizando pedidos para las fechas navideñas señaladas, o bien prevén que empiecen a entrar esta misma semana. Y es que muchos clientes son previsores. De hecho, en algunos casos estas reservas de alimentos se iniciaron a mediados de noviembre. Realizan los pedidos ahora o en noviembre para ir a recogerlos en los días grandes. Normalmente, a partir del 20 o 22 de diciembre, según explican en varios puestecitos del Mercat.

«Esta semana es la fuerte en cuestión de pedidos. Lo clasificamos por días [de recogidas]: el 22; el 23, que es el más fuerte, y el 24. El día de más actividad quizás estamos hablando de alrededor de cien pedidos. En total, entre todas esas jornadas, son unos 160, aproximadamente. Depende. El año pasado hubo menos que hace dos, pero hacemos alrededor de 150 pedidos seguro», detalla Aitor García, encargado de la carnicería Carn & Coop. También hay quien lo deja para el último momento, añade.

Tras un periodo de inflación, García señala, como otros en el Mercat, que en los últimos dos años los precios han ido estabilizándose. Pero matiza: «Este año está subiendo la ternera, sobre todo».

En la charcutería Ramis explican que, como siempre en los 40 años que llevan en pie en el Mercat, se marcharán de vacaciones en Navidad. Concretamente, el 20 de diciembre y hasta principios de febrero. En todo caso, explican que también están gestionando pedidos para estas fechas señaladas: «Tenemos máquina al vacío y se lo llevan envasadito para las cenas de Nochebuena y Nochevieja». Se vende especialmente el jamón y el salmón. «En diciembre, por ser Navidad, no necesariamente suben los precios. Si sube es porque tenía que hacerlo. El salmón, por ejemplo, vale lo mismo todo el año, pero hay de diferentes precios en función de su tipología. Tenemos el ahumado [78,90 euros el kilo], el marinado [84,90] y el salvaje de Alaska [110]», explican en esta tienda desde detrás del expositor. De arriba cuelga el jamón, que se mueve (la pieza entera) entre los 29,90 euros (el de cebo) y los 84,90 (el joselito).

«Ya empiezan a preguntar»

Mónica Montilla, de la Casa de los Jamones, explica que se dedica mucho al producto andaluz («todo lo que sirve para guisos, lentejas, cocidos...») y al ibicenco. «Para Navidad, me encargan todo lo que es la parte de rellenos, blanquillos, morcillas... Es lo que más suelo vender para estas fiestas. Luego también las pancetas y demás para hacer a la brasa». Estima que los pedidos comenzarán a formalizarse «a partir de la semana que viene», aunque añade que los clientes ya empiezan a preguntar.

En la carnicería Hermanos Pérez, el responsable, José Pérez, detalla que las paletillas de cordero están a 24,90 euros el kilo. En un reportaje de finales de diciembre de 2023, este diario recogía que en algún que otro quiosco del Mercat este producto se vendía a unos 28 euros el kilo. Y es que los precios «también dependen de la cantidad de animales que haya», apunta Pérez, no solo de cuestiones de inflación. «En los últimos años, en general, los precios han subido, pero ahora estamos viviendo una temporada estable. De momento. Pero en general cada año es lo mismo, en lo normal no hay subida. Suben los cochinillos, la pularda y alguna cosa más. Pero el resto, no».

¿Y durante las siguientes semanas, a medida que se acerquen las fechas señaladas?: «Solamente suben los pavitos. Del año pasado a este, debe haber una diferencia de 30, 40 o 50 céntimos por kilo. Pero es que es lo normal, es lo que ha subido durante todo el año».

Prueba de que hay gente realmente previsora es que en este negocio ya llevan unos 20 pedidos para Navidad. Normalmente llegan a los cien. «En Navidad se vende mucho, pero si lo comparas con el trabajazo que implica, no compensa. Le he dicho a mi hermana que un año tenemos que cerrar por Navidad», bromea Pérez.

«Economía tocada»

Juan Carlos Castillo Torres, gerente de la carnicería Juan Carlos, detallaba este lunes por la mañana que ya llevan entre 15 y 20 encargos navideños, sobre todo de cordero, gallo de Ibiza o cochinillo. «Este año parece que está la cosa un poquito más rara… No lo sé, la gente se retiene un poquito. Está claro que tenemos la economía tocada y eso repercute en la compra», observa. «El cordero a día de hoy ha superado el precio de coste en dos euros con respecto a la pasada Navidad. Es un desastre, es mucha diferencia. Influye todo; por ejemplo, la falta de lluvias, que hace que todo se encarezca».

Una de las clientas del Mercat Nou este lunes es la joven madrileña Sara, que vive en Ibiza y acude a este recinto con sus familiares María y Miguel, que han venido desde la capital a visitarla. Han comprado sobrasada, queso y jamón, pero de momento, nada para Navidad porque todavía no saben si la pasarán en la isla o en Madrid. «Normalmente compro con bastante antelación, incluso con meses. Para Navidad solemos cenar un poco de marisco y pescado y al mediodía, carne», comenta María. Los tres coinciden en que, en general, se nota que los precios «de un poco todo» en la isla son más elevados que en la Península.