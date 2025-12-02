Música en Ibiza: Mar Sánchez presenta su repertorio más personal en el Festival Eivissa Clàssica

El Festival Eivissa Clàssica entra en la recta final con una propuesta que invita a escuchar de cerca a la guitarrista y compositora Mar Sánchez, en su recital Solo Guitar, que tendrá lugar este viernes a las 20 horas en Can Ventosa. Se trata del penúltimo concierto del ciclo.

Se trata de un concierto muy personal, en el que la artista presentará composiciones originales de su próximo álbum. Un repertorio que bebe de nombres tan distintos como J. S. Bach, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos o Jimi Hendrix y que mezcla sin complejos lo clásico, lo popular y lo experimental. Interpretará piezas como 'Saturn first revolution', 'Full moon por bulerías', 'Prelude to Shostakovich', 'Estrella de la mañana', 'Taranta a mi abuelo', 'Little wing', 'Homenaje a J. Hendrix', 'Arenas de Soledad' o 'Free Impro around E minor', esta última como homenaje a Villa-Lobos, Piazzolla y Bach. Un viaje sonoro que combina raíz, riesgo y experimentación con la guitarra como protagonista.

Las entradas generales están a la venta a través de la plataforma Ticketib, con un precio de 8 euros online y 10 euros en taquilla. Además, el festival mantiene su apuesta por acercar la música en directo a los jóvenes: los estudiantes de música de Eivissa y Formentera pueden solicitar su invitación gratuita escribiendo al correo electrónico eivissaclassica@gmail.com.

La guistarrista y compositora, Mar Sánchez / Ayuntamiento de Ibiza

Mar Sánchez

Mar Sánchez es compositora, guitarrista, cantante y bandleader española formada en Barcelona y licenciada por el Conservatori Superior de Música del Liceu. Ha combinado los estudios de música clásica con música moderna y jazz en centros como la ESMUC, el Royal Welsh College of Music o el Taller de Músics. Su trayectoria es tan diversa como su repertorio: ha liderado bandas de rock, ha interpretado música clásica, de cámara y contemporánea y ha firmado composiciones que abarcan el flamenco, el rock, el jazz, el blues, la música clásica y la contemporánea.

En 2024 pasó cuatro meses en Estados Unidos: tres de ellos como invitada especial de la banda cubana Cimafunk, y otro en Boston, donde grabó las últimas composiciones de su primer disco de guitarra sola, previsto para principios de 2025.

Una nueva etapa creativa

El año 2025 marca el inicio de una etapa centrada de lleno en su propia música: primera gira de conciertos en solitario y presentación de estas obras originales para guitarra. También ha grabado un disco con su formato eléctrico, Mar Sánchez & Electric Band, donde se presenta como cantante y guitarrista eléctrica. Sánchez también cuenta con colaboraciones con artistas como Cimafunk, Rosario La Tremendita, Raimundo Amador, con quien estuvo de gira en 2021. También ha actuado en escenarios como el Jazzaldia 2021 en Donostia hasta el Leo Brouwer Chamber Music Festival en La Habana (2014), el festival de Glastonbury (2019), o el Newport Jazz Fest.