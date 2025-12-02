La concentración de alrededor de 650 personas que se manifestaron el domingo por las calles de Ibiza convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Denuncian la situación de asfixia económica y burocrática a la que les somete el Estado y que el sistema les «endeuda» y les «obliga a cerrar» los negocios, según criticaron durante la protesta. La elevada carga fiscal y las cantidades de las cuotas, así como un exceso en el papeleo que deben cumplimentar y la falta de bajas en condiciones, centran las críticas de este colectivo, a cuya manifestación se unieron otros trabajadores en señal de solidaridad. Recuerdan también el coste de la vida en Ibiza, donde los gastos son mucho más altos que en la Península, incluyendo, por supuesto, la vivienda.

Llama la atención

El aumento en el número de personas que están recibiendo tratamiento en Ibiza y Formentera contra el virus del sida (VIH). En concreto, ha crecido en un 4,3% con respecto a 2024 al pasar de los 758 pacientes a los 791 de este ejercicio. Los avances terapéuticos han reducido en los últimos años la mortalidad, lo que ha generado un incremento del número de enfermos en tratamiento antirretroviral.