Llama la atención
La concentración de alrededor de 650 personas que se manifestaron el domingo por las calles de Ibiza convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Denuncian la situación de asfixia económica y burocrática a la que les somete el Estado y que el sistema les «endeuda» y les «obliga a cerrar» los negocios, según criticaron durante la protesta. La elevada carga fiscal y las cantidades de las cuotas, así como un exceso en el papeleo que deben cumplimentar y la falta de bajas en condiciones, centran las críticas de este colectivo, a cuya manifestación se unieron otros trabajadores en señal de solidaridad. Recuerdan también el coste de la vida en Ibiza, donde los gastos son mucho más altos que en la Península, incluyendo, por supuesto, la vivienda.
El aumento en el número de personas que están recibiendo tratamiento en Ibiza y Formentera contra el virus del sida (VIH). En concreto, ha crecido en un 4,3% con respecto a 2024 al pasar de los 758 pacientes a los 791 de este ejercicio. Los avances terapéuticos han reducido en los últimos años la mortalidad, lo que ha generado un incremento del número de enfermos en tratamiento antirretroviral.
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguidad en ‘Cala de Bronx’
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'