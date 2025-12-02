La noche más fría de noviembre en Ibiza se registró en Sant Joan

Ibiza cerró noviembre con un clima marcado por la normalidad térmica pero un déficit de lluvias, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El archipiélago balear, en su conjunto, registró una temperatura media de 14,4 grados, ligeramente por encima del promedio —unos 0,3 grados de más— lo que se considera un mes "normal". En el caso de las Pitiusas, las temperaturas mantuvieron la media habitual para estas fechas, mientras que las precipitaciones cayeron a niveles propios de "un mes seco".

El episodio más destacable sucedió el pasado 13 de noviembre, cuando los termómetros alcanzaron los 26,5 grados en Sant Antoni, una de las temperaturas más altas del mes en Baleares. La noche más fría fue la del 22 de noviembre, cuando en Sant Joan de Labritja el termómetro marcó 0,7 grados, el valor mínimo en noviembre en Ibiza. Ese mismo día se registraron las mínimas extremas en el resto del archipiélago, en un episodio de frío que dejó incluso valores bajo cero en Mallorca.

Durante la madrugada del 14 de noviembre, Ibiza anotó la mínima más alta en 19,1 grados, una noche casi tropical que también se vivió en otras estaciones del archipiélago.

Un 47% menos de lluvia

La característica principal del mes fue la falta de precipitaciones. Ibiza acumuló 37 litros por metro cuadrado, lejos de los 69 normales para noviembre, lo que supone un 47% menos, prácticamente la mitad, del volumen habitual.

El episodio más intenso estuvo asociado a la tormenta del 6 de noviembre, que dejó la precipitación diaria más alta del mes: 29 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, donde también se registró el acumulado mensual máximo (44 l/m²). Durante este episodio, la isla se vio afectada por lluvias breves pero intensas y fuertes rachas de viento.

En el caso de Formentera, se recogieron 19 l/m², cuando lo normal son 53 l/m², lo que supone un 64%, casi dos tercios, menos de lo normal. La mayor precipitación diaria fue de 7,6 l/m², el día 8 de noviembre.

Viento y fenómenos adversos

El mes fue ventoso en Ibiza, con ocho días de viento fuerte en el aeropuerto, frente a los seis habituales. La racha máxima se registró el 6 de noviembre, con 85 km/h del noroeste, coincidiendo con la tormenta, que también afectó con fuerza a Mallorca y Menorca. En cuanto a otros fenómenos, noviembre dejó dos días de tormenta (la mitad de lo normal) y un día de niebla en la isla.

Mientras, en Formentera, la racha de viento más fuerte fue de 55 km/h del norte, registrada el día 21 de noviembre.

Contexto balear: normalidad térmica, contrastes en la lluvia

Mientras que en Ibiza y Formentera predominó la sequía —esta última vivió un mes "muy seco", con solo 19 l/m²—, Menorca cerró noviembre como un mes húmedo y Mallorca registró una situación desigual, con zonas como Pollença, donde se superó ampliamente su media de lluvias, y otras, como Santanyí o Binissalem, que estuvieron muy por debajo.

Las islas se vieron especialmente afectadas el pasado 6 de noviembre por un episodio de dana que pasó de puntillas, pero que dejó valores torrenciales de precipitación en solo diez minutos, batiendo varios récords de intensidad.