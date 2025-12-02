El paro sube en 433 personas en las Pitiusas respecto al mes de octubre

El mes de noviembre ha cerrado con un total de 30.219 personas paradas en Balears, de las cuales 3.292 residen en Ibiza y Formentera. El pasado mes de octubre, la cifra de parados en las Pitiusas fue de 2.859, por lo que el final de la temporada estival ha supuesto un incremento de 433 personas en situación de desempleo, 417 de ellas en Ibiza y las 16 restantes, en Formentera.

La consellera balear de Trabajo, función pública y diálogo social, Catalina Cabrer, ha afirmado que este aumento de las cifras del paro intermensuales muestran «un comportamiento lógico tras el cierre progresivo de la actividad turística», aunque la responsable del Govern balear considera que los datos interanuales de toda Balears, que reflejan una reducción del 3,4% respecto a noviembre de 2024 (1.078 personas menos) «confirman que el mercado laboral balear afronta este ajuste de temporada con más fuerza ocupacional y con menos personas paradas que hace un año».

En esta lectura interanual destacan los datos de Formentera, donde se ha reducido en un 16% el número de desempleados (30 personas menos) comparando noviembre del presente ejercicio con el mismo mes del año pasado. Este descenso se repite en Mallorca (-41%) y Menorca (-2,2%), pero Ibiza registra un incremento del paro de un 2,5% (76 personas más) comparando los dos meses de noviembre.

Récord de afiliación

Según una nota del Govern balear, el archipiélago alcanzó en noviembre un nuevo máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 524.014 personas trabajando, un 2,8 % más que en el mismo mes del año anterior. Son 14.150 afiliados adicionales y el mejor registro para un mes de noviembre.

El aumento del empleo es generalizado en Balears, pero destaca especialmente en las Pitiusas: Ibiza alcanza los 64.964 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5 %, y Formentera registra 3.795 afiliados, con un aumento del 7%, el más elevado del conjunto de las islas. En comparación, Mallorca suma 456.290 afiliados (4,5 %) y Menorca 33.032 (4,3 %).

En relación con el comportamiento intermensual, noviembre registra una caída de la afiliación de 94.457 personas (un 15,3% menos) respecto a octubre, derivado del fin de la temporada turística.

Calidad de la ocupación

En la nota del Govern se informa también de que durante el pasado mes de noviembre se firmaron 23.835 contratos, un 2,5% menos que el mismo mes del año pasado. A pesar de esta menor actividad contractual, el mercado balear destaca «por su calidad»: un 64,8% de los contratos son indefinidos y Balears lidera el ranking estatal en contratación estable.

El mes de noviembre cierra con 121.282 demandantes de ocupación en Balears, un 0,6% menos que hace un año. El descenso se da en todas las islas y es especialmente intenso en Formentera (3,3%) e Ibiza (2,1%).