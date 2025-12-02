El Govern se niega a presentar un decreto específico para el traslado de basuras de Ibiza a Mallorca

El Ejecutivo balear no presentará ante el Parlament ningún decreto que trate específicamente el envío de basuras desde Ibiza a Mallorca, ha respondido tajante Antoni Costa, vicepresidente del Govern balear, este martes en el Parlament a una pregunta al respecto formulada por la diputada ibicenca de Vox, Patricia de las Heras. La cámara votó hace unas semanas un decreto de ley ómnibus que, entre otros asuntos, incluía la cobertura legal del transporte de residuos entre Ibiza y Formentera, pero Vox impidió entonces su aprobación porque, según ha explicado De las Heras en la sesión de este martes, estaba “plagado de Agenda 2030: que si cambio climático, que si neutralidad climática, que si sostenibilidad ambiental, que si resiliencia hídrica”.

La Agenda 2030 provoca sarpullidos a los de Vox, que sólo están dispuestos a aprobar el envío de basuras a Mallorca si se trata de manera independiente en la Cámara autonómica. Critican, en este sentido, que el Ejecutivo balear metiera en ese decreto ómnibus temas relacionados con el cambio climático “de soslayo, aprovechando la necesidad de los ibicencos” de que se envíen a Mallorca sus residuos: “El Govern quiere que pasemos por el aro del todo o nada”, lamenta la diputada ibicenca.

Costa tiene claro, y así lo ha hecho saber, que si el envío de residuos regresa al Parlament será dentro del mismo paquete que hace unas semanas... aunque quizás con otro lazo. El vicepresidente defiende que aprobar ese decreto ley “es de vital importancia para Baleares” porque propone “una gran serie de medidas para acelerar proyectos estratégicos públicos y privados en estas islas” que son indispensables “para la transformación económica de las islas”, además de comportar “una gran simplificación administrativa”.

"Si hay alguna cuestión de Agenda 2030 que considera que la podemos matizar, pues la miramos, la arreglamos y si no se ha de incluir, algunos apartados no se incluyen, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a negociar, ¿ustedes están dispuestos a negociar?" Antoni Costa — Vicepresidente del Govern

"Acuerdo en breve"

Aun así, cree “sinceramente” en que ambas formaciones pueden llegar “a un acuerdo en breve”, si bien, insiste, no a través de un decreto específico: “Usted nos habla de que el decreto ley está plagado de Agenda 2030. Yo creo que no se lo ha leído, pero si hay alguna cuestión de Agenda 2030 que considera que la podemos matizar, pues la miramos, la arreglamos y si no se ha de incluir, algunos apartados no se incluyen, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a negociar, ¿ustedes están dispuestos a negociar? Esta es la pregunta que yo les hago. ¿Cuáles son los apartados del Decreto de Acceleración de Proyectos Estrategicos que no les gustan? Negociamos, y cuando lleguemos a un consenso, lo aprobamos”. Pero el decreto no será específico, lo cual se parece bastante, además de a pasar por el aro, al refrán de las lentejas.

De las Heras ha aprovechado para recuperar lo de la derechita cobarde: “Díganselo claro a sus votantes, no se escondan más detrás de una falsa derecha. Díganles, ‘somos progres y votamos la Agenda 2030’, y ya está, sean claros. Nosotros somos claros y no vamos a votar a favor de cualquier cosa aceptando chantajes de la vieja política porque eso supondría traicionar a nuestros votantes y eso nosotros no lo vamos a hacer”, ha advertido, enrocada, al PP, lo que pone en peligro (o como mal menor, aplaza) el envío de residuos a Mallorca en un momento en el que el vertedero de Ca na Putxa está llegando al límite de su vida útil.

“La irresponsabilidad es totalmente suya, señor Costa, al querer sacar rédito político de la necesidad de los ibicencos y someter a su aprobación otras medidas que no podemos admitir” Patricia de las Heras — Diputada de Vox

Vox considera que los causantes del bloqueo son los populares: “La irresponsabilidad es totalmente suya, señor Costa, al querer sacar rédito político de la necesidad de los ibicencos y someter a su aprobación otras medidas que no podemos admitir”. Y si el PP propone lentejas, el partido ultra, también, a su manera: “Lo tienen muy fácil. Abandonen la vieja política y el trilerismo, antepongan los intereses de los ibicencos a los suyos propios y traigan aquí un decreto específico para el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, tal y como hemos aprobado con su apoyo en el Consell de Ibiza, y le garantizo, me comprometo, que tendrán nuestro voto a favor”.

Votación en el Consell

Efectivamente, el PP votó a favor en el pasado pleno del Consell a la propuesta de Vox de instar al Govern a enviar al Parlament un decreto ley “específico” sobre el traslado de la basura. En principio, los populares querían que el conseller de Vox aceptara una transaccional para cambiar la palabra "específico" por una fórmula que permitiera que, de nuevo, se pudiera tratar junto a otros asuntos en la cámara balear, si bien Vicent Marí, para no tensar las relaciones con su socio en Balears, aceptó finalmente votar a favor de la moción aunque no aceptara ese cambalache léxico. Vox no aceptó variar su texto, que fue aprobado mayoritariamente, con los votos del PP, con la palabra “específico”.

Sin explicar por qué, el vicepresidente del Govern ha apuntado que el voto en contra de Vox “no se debió al texto del proyecto de ley”. El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, contó en el pasado pleno de la institución insular que fue motivado por una cuestión lingüística, otro de los campos de batalla de Vox. «Fue por una cuestión meramente lingüística que se quería introducir en ese decreto. Puramente lingüística. Nos quedamos todos a cuadros. Que no se aprobara fue por una irresponsabilidad de Vox: les pido que recapaciten». «A lo mejor es para ustedes meramente lingüístico y para nosotros grandemente lingüístico», replicó el conseller de Vox Jaime Díaz de Entresotos.