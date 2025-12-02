El esperado reencuentro de Peter Colours en Ibiza

Todo surgió por casualidad y por el empeño de una persona. Peter Colours, popular grupo ibicenco con influencias del rock británico, que desde 1996 y hasta 2014 recorrieron los escenarios de todo el país e incluso Nueva York y la mítica sala The Cavern, en Liverpool, famosa por haber visto nacer a The Beatles, se reencuentra el próximo 13 de diciembre en un concierto en el marco del festival Cañas'n'Roll.

Su vuelta llega por casualidad, porque ninguno de los miembros planeaba volver a reunirse en los escenarios. Por el empeño de una persona, César Sánchez, organizador del festival Cañas'n'Roll y amigo de los componentes del grupo, quien les insistió para que actuaran. "Ocurrió este julio, en el cumpleaños de Javi. Y allí estaba César, que nos dijo, 'bueno, para cuándo volvéis a tocar", explica Carlos Roig Trafford, guitarra, voz y compositor del grupo. "Hasta ese día llevábamos mucho tiempo sin vernos. A Javi hacía tres meses que no le veía, a Xavi otros seis", añade Carlos.

Diez días después de esta propuesta, que en un principio consideraron precipitada, el grupo se encontraba tomando algo y diciendo "¿por qué no"? "Al principio veíamos que era muy poco tiempo, creíamos que necesitábamos tres años para volver a ponernos a punto", cuenta Carlos, quien afirma que pidieron a los organizadores un margen para ver cómo iban los ensayos antes de terminar de decidirse. "Cuando nos pusimos a ello fue más difícil, pero después ves como un ensayo tras otro va saliendo y te vas animando", declara Carlos. Desde ese encuentro a finales de julio, Peter Colors ensaya tres días por semana en un local de ensayo del ayuntamiento de Sant Josep, con baterías y amplificadores cedidos también por la Asociació de Músics d'Eivissa. "Nos están dando muchas facilidades", agradece Carlos. "Ahora estamos ya directos para el concierto y es cuando empiezan los nervios", ríe.

Carlos Roig Trafford, Javi Box, Guachy y Xavi Nelson en el ensayo de Peter Colours / Sergio G. Cañizares

Vuelta a Cañas'n'Roll

El concierto de Peter Colours en el Cañas'n'Roll supone volver a un festival en el que ya actuaron alguna vez en su periodo de actividad, aunque, reconocen, esta vez de una manera diferente. "Cuando actuamos la última vez lo hicimos como un grupo activo, como parte de su gira de conciertos. Ahora es más bien un reencuentro", explica Javier Riera, bajista del grupo, más conocido como Javi Box. "Será actuar con los nervios de primerizo, como si fuera una champions league", bromea Xavi Nelson, batería del grupo desde 2007 hasta el 2014.

"Cuando nosotros desaparecimos, lo hicimos muy discretamente, sin conciertos ni mensajes de despedida", recuerda Javi. "Este amigo decía que un grupo con nuestra trayectoria no se puede despedir así y por eso nos animó a actuar en el Cañas'n'Roll. ", añade el bajista. Sin embargo, el grupo prefiere no consiedrar este concierto como la despedida que nunca hicieron, sino como un "reencuentro para disfrutar". Para Carlos, el concierto, en el que interpretarán tema propios, sin versiones, "será como recordar los años en los que actuabámos en lugares como Liverpool o Nueva York, que recorríamos España de punta a punta para hacer conciertos", cuenta.

Nuevos proyectos

Preguntados sobre si tienen en mente sacar adelante algún nuevo proyecto, Peter Colours prefiere tomarse este reencuentro con calma e "ir viendo como va todo". "Hombre, sería una pena hacer el esfuerzo de ponerte las pilas como nos las estamos poniendo para un solo concierto ¿no?", se pregunta José Francisco Juan, más conocido como Guachy, baterista del grupo entre 1996 y 2007. "Aunque es un esfuerzo todavía mayor si queremos seguir tocando en un futuro", interviene Juan Roig Trafford, guitarrista. Juan se muestra convencido de que de ahora en adelante tendrán mucha más actividad tras el concierto, gracias en parte a la "labor de relaciones públicas de Javi". "Tocará preguntarse entonces qué queremos hacer. Si seguimos, si no. Yo estoy muy a gusto viendo 'Pasapalabra' en casa", bromea Juan para las risas de todos. "Hay que venir a ensayar, 'Pasapalabra' seguirá ahí dentro de cinco años", le responden.

Carlos Roig Trafford y Javi Box en el ensayo de este lunes / Sergio G. Cañizares

"Es mucho trabajo. Tocábamos un día en Albacete y al siguiente teníamos que estar en Oviedo, pero intentaremos no aburguesarnos", cuenta entre risas Carlos. "Cuando pasas de los 50 años, hacer lo que hacías cuando tenías 25 es mucho más duro", añade Guachy. La acogida del público será determinante en la decisión que tomen finalmente. "Tomamos este concierto como un disfrute nuestro personal que esperemos que la gente disfrute también", añade Carlos.

La Caverna de Liverpool

Hasta en dos ocasiones llegó a actuar Peter Colours en el emblemático pub The Cavern, en Liverpool, en los años 2003 y 2008. "Lo recuerdo como una gran experiencia, con muchas ganas de querer hacernos fotos todo el rato", ríe Carlos. "Recuerdo que tenías esa sensación de orgullo de poder tocar allí, de decir, 'hostia, hemos tocado en The Cavern'", añade el cantante. Javi recuerda el momento como algo muy emotivo. "Ves las fotos y es muy bonito. Además, a nosotros los Beatles es un grupo que siempre nos ha gustado a todos. Quizá no sea el favorito, pero en mayor o menor medida nos ha gustado a todos y poder tocar allí tuvo su gracia", explica el bajista.

'Nothing is real'

El festival Cañas'n'Roll rinde homenaje también al grupo con una exposición 'Nothing is real', una muestra visual retrospectiva fotográfica, de diseño y prensa, en la que se podrán ver también obras del artista Marcos Torres, quien fue diseñador de las portadas de los discos, posters y camisetas del grupo, con el que tienen una gran amistad. "Va a ser una exposición muy emotiva", explica Javi, quien cuenta que fue una iniciativa que les pilló a ellos también por sorpresa. "Tuvimos la suerte e tener un amigo que es un crack en temas de diseño y que pudo hacernos un estilo propio", afirma Javi. "Creo que hubo una muy buena conexión entre nosotros desde el principio, entre lo que él nos podía ofrecer y lo que nosostros necesitábamos", cuenta Carlos. Javi destaca, además, la implicación de Torres en este reencuentro de Peter Colours. "Es una persona que se toma extremadamente en serio su trabajo y para este reencuentro le vemos que está on fire, como se suele decir, está implicadísimo y está desviviéndose para que nuestra exposición sea un trueno", explica Javi. "Por su implicación, nosotros siempre le decíamos que él era el quinto Peter Colour", afirma Xavi.

Peter Colours en una imagen de su anterior etapa / Peter Colours

El grupo confiesa desconocer el contenido completo de la exposición. "Una parte de la exposición la hemos preparado nosotros, pero otra es completamente hecha por él y no sabemos qué es, por lo que creo que será muy emotivo", declara Javi. Peter Colors tiene una anécdota con uno de los diseños de Marcos Torres para una de las camisetas del grupo. "Nos encontramos una vez con el guitarrista de La Oreja de Van Gogh que llevaba una de nuestras camisetas, sin saber ni que era de Peter Colours ni quiénes éramos nosotros", ríe Javi.

La exposición puede verse en Can Jordi Blues Station del 3 al 10 de diciembre.

Dos baterías y un teclista

En el concierto de el próximo 13 de diciembre, Peter Colours actuará con dos baterías. "Que además uno es zurdo y otro es diestro, para hacerlo más fácil", explica Carlos. También cuentan con otra novedad respecto a su anterior etapa, que es su nuevo teclista, Carlos. "Llegamos a tener teclista por un tiempo en el grupo, pero en esta ocasión se va a notar una gran diferencia", afirma Carlos. Interpretarán sus temas propios, sin versiones, con los que esperan que el público vuelva a vibrar.