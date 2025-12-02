Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

La Guardia Civil de Ibiza ha informado de la localización de un hombre de 39 años cuya desaparición fue denunciada por sus familiares el pasado 28 de noviembre. El aviso se produjo después de que, la noche anterior, el hombre saliera de su domicilio con la intención de retirar dinero de un cajero automático y no regresara, dejando de contestar al teléfono y sin establecer contacto con ningún allegado.

Ante la preocupación de la familia por la posibilidad de que le hubiera ocurrido algo grave, agentes del puesto principal de Sant Antoni activaron un operativo de búsqueda, en el que movilizaron todos los medios disponibles. Varias horas después del inicio de la investigación, el hombre fue localizado en una sala de juegos de la isla. Tras las comprobaciones realizadas, los agentes determinaron que había permanecido un total de 18 horas consecutivas en diferentes establecimientos de juego.

La Guardia Civil recuerda que la adicción al juego es un trastorno que puede llevar a conductas compulsivas y a situaciones de gran repercusión personal y familiar. Asimismo, subraya la importancia de que las personas que padecen este problema reciban apoyo profesional y acceso a terapeutas especializados o grupos de ayuda para afrontar y superar esta dependencia.