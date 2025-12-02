Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza

Garden Hotels ha abierto un proceso de selección para cubrir 27 puestos de trabajo de personal de animación en sus hoteles de Mallorca, Menorca e Ibiza de cara a la temporada de verano de 2026. La cadena busca animadores y animadoras deportivos, de fitness, infantiles y jefes de animación, y mantiene el plazo de inscripción abierto hasta el 26 de enero de 2026, incluido, tal y como informa la web de la Oficina de Formació i Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

En total se ofrecen diez plazas de animación deportiva y espectáculos, cinco de animación fitness, diez de animación infantil y dos de jefe o jefa de animación. La empresa valora especialmente que los aspirantes tengan conocimientos de inglés y, además, de algún otro idioma como alemán, neerlandés, italiano, sueco, danés, portugués, checo o polaco.

Las personas interesadas deben consultar el detalle de cada perfil profesional en el SOIB y, si cumplen los requisitos, rellenar el formulario de inscripción, adjuntando el currículum actualizado, la documentación requerida y una carta de presentación. Una vez cerrado el plazo, Garden Hotels se pondrá en contacto con quienes resulten preseleccionados.

Salario

El salario se basa en el convenio colectivo de hostelería de las Illes Balears, pero la empresa ofrece un mínimo de 1.895 euros brutos al mes para personal de animación que trabaje por primera vez con Garden Hotels, menos para el puesto de jefe de animación que asciende a 2300 euros brutos al mes.

Para resolver dudas sobre la convocatoria, el SOIB indica que se puede enviar un correo electrónico a eures@soib.caib.es, indicando en el asunto: GARDEN HOTELS 2026.