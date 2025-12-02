La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta

La magia de la Navidad no ha alcanzado al Ayuntamiento de Ibiza en una de sus licitaciones públicas sacadas a concurso con motivo de las fiestas. Concretamente, el Consistorio no ha recibido ni siquiera carbón en la propuesta de contrato público que incluía el suministro en régimen de alquiler de carrozas con servicios de diseño, planificación, decoración, iluminación, sonorización, montaje y desmontaje de las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos de Oriente.

El Ayuntamiento sacó la licitación el pasado 8 de octubre y la recepción de ofertas estaba abierta hasta las 19 horas del 23 de octubre. Sin embargo, no se presentó ninguna oferta y la licitación quedó desierta.

El importe del contrato ascendía a 65.936 euros y el valor estimado total se triplicaba hasta los 197.810 euros, en previsión de que, en caso de adjudicación exitosa, pudiera prorrogarse durante dos años más.

El hipotético licitador interesado iba a recibir esa cantidad a cambio de suministrar un total de siete carrozas para las dos cabalgatas, la de Papá Noel y la de los Reyes Magos, con una serie de características especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

Además, debía encargarse del diseño, montaje y desmontaje de los elementos necesarios de decoración, así como de la sonorización e iluminación de las carrozas y de los recursos humanos necesarios para la ejecución de todas esas tareas.

Se repite la historia

Se da la circunstancia de que el año pasado ocurrió lo mismo y la licitación quedó desierta. En cualquier caso, fuentes municipales lanzan un mensaje de tranquilidad a los más pequeños y garantizan que habrá cabalgatas por las calles de la ciudad. Igual que entonces, la fórmula empleada para sacarlas adelante será un contrato menor o pagando factura al proveedor.

«A diferencia del mandato anterior, este equipo de gobierno ha sacado a licitación la cabalgata de Reyes, incluyendo tanto la parte artística como la técnica», subrayan fuentes municipales, y añaden que son conscientes de que deben hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir. «Al no presentarse ninguna empresa, también se deben analizar los pliegos para modificarlos de cara al año que viene y hacerlos más atractivos», reconocen dede Vila.