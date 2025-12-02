250 aspirantes se presentaron al proceso de selección para ser chófer de Marga Prohens en 2023

Fueron 250 los aspirantes que se presentaron al proceso de selección para ser chófer de la presidenta Prohens en noviembre de 2023, un procedimiento que ahora está investigando un juzgado de Palma por presunta prevaricación administrativa. Se trataba de una convocatoria abierta, una oferta pública de trabajo mediante oferta genérica del servicio de empleo del Govern, el SOIB, cuando la plaza de conductor de la primera autoridad de Baleares aparece en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación.

La convocatoria de la oferta genérica y las bases que iban a regir en la selección del puesto de trabajo de chófer se publicaron en la web de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, en la web de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) y también en la web del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Esta información se difundió durante cinco días hábiles a principios de noviembre de 2023 y coincidió con el plazo de inscripción de los aspirantes en el SOIB y la presentación de solicitudes. Se apuntaron 250 personas a la oferta pública de empleo. Entre ellas figuraba el familiar del jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, quien finalmente fue enchufado en el puesto, según la querella que interpuso un veterano conductor del Consolat, con más de veinte años de experiencia, que se vio relegado y apartado en enero de 2024 con la nueva incorporación. El joven fichaje, meses después de empezar a trabajar, protagonizó un aparatoso accidente de tráfico a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial, un Lexus de color negro híbrido, que quedó siniestro total. El accidente fue casual. Únicamente se vio implicado el vehículo de la presidenta, ocupado solo por el chófer, que, por suerte, no resultó herido, según confirmó el Govern la semana pasada.

De los 250 candidatos que se presentaron a la convocatoria para la plaza de chófer de Prohens, quince fueron admitidos al cumplir con los requisitos, entre ellos el primo segundo de Alejandro Jurado, mientras que otras 235 personas quedaron excluidas del proceso. La mayoría de los aspirantes, 223 fueron rechazados por no formalizar correctamente la solicitud de inscripción. Otras nueve personas fueron excluidas por no aportar el curriculum vitae y solo tres se vieron apartadas por no acreditar el nivel de catalán exigido.

El Servicio de Selección y Provisión revisó los requisitos de participación y tuvo en cuenta la instrucción del entonces director general de Función Pública del Govern, de fecha 21 de noviembre de 2023, en la que fijaba los criterios y las pautas para seleccionar a personal funcionario interino mediante oferta genérica del SOIB, en cuyo apartado tercero establecía el sistema de provisión a través de la libre designación.

Modificación de las bases

Precisamente, dos días después de esta instrucción, el 23 de noviembre de 2023 la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, modificó una anterior resolución suya de fecha 31 de octubre en la que se aprobaban las bases del proceso de selección para elegir al nuevo chófer de Prohens. Esta plaza contaba con una retribución bruta de 28.951 euros anuales.

En la nueva resolución, la consellera modificó las bases iniciales e introdujo la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae junto al resto de documentación aportada, así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se hará a favor de la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada, según se desprende de la querella, que ha sido admitida a trámite por el juzgado instructor respecto al director de gabinete de Prohens y a su familiar, el joven chófer enchufado.

Con estas últimas modificaciones, se revisaron las solicitudes de los 250 candidatos y sus curriculum vitae y también se analizaron las alegaciones y documentación presentada. Finalmente, la EBAP publicó la relación definitiva de las personas admitidas y de las excluidas y remitió la documentación de los aspirantes que habían pasado el proceso a la Secretaría General para que llevara a cabo la valoración de los admitidos.

El 5 de diciembre de 2023, la consellera Estarellas dictó otra resolución, a propuesta de la entonces directora gerente de la EBAP, en la que se publicaba el listado de los participantes aceptados y los rechazados, indicando el motivo de exclusión en cada caso. El listado se publicó en el portal del opositor y en la sede electrónica.

De entre los quince aspirantes admitidos, solo había una mujer.

Nombramiento del joven chófer

Dos semanas más tarde, el 19 de diciembre de 2023 se produjo el nombramiento del nuevo conductor del Consolat, familiar del jefe de gabinete de la presidenta Prohens. Este nombramiento del joven para sustituir de forma temporal a otro chófer que se hallaba de baja médica tuvo lugar de acuerdo a la propuesta de la Secretaría General de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear.

Tres días después, el 22 de diciembre de 2023, a las puertas de Navidad, el director de gabinete de Marga Prohens, Alejandro Jurado, reunió a los cinco chóferes adscritos a Presidencia, entre ellos el joven fichaje recién contratado, que es su primo segundo, y comunicó a dos veteranos funcionarios del Consolat que iban a ser relegados como conductores a la conselleria de Antònia Estarellas, según la querella. Mientras, el recién incorporado iba a prestar servicios como chófer personal de la primera autoridad de Baleares. El 10 de enero de 2024, el jefe de gabinete firmó un escrito en el que informaba al querellante de que ya no iba a trabajar como chófer en el Consolat.

El afectado lleva casi dos años en tratamiento farmacológico por el cuadro ansioso depresivo que padece como consecuencia de lo ocurrido, según detalla la querella. Tras ser apartado, pidió una excedencia en el Govern.