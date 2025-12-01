El tráfico de drogas se dispara en Ibiza y Sant Antoni se convierte en su foco principal

Los delitos por tráfico de drogas se han disparado un 40% en lo que llevamos de año en Ibiza, con Sant Antoni convertido en el foco principal de este problema, de acuerdo al último balance trimestral de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, que se basa en los datos aportados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los distintos cuerpos de policía local de la isla.

El número total de delitos de todo tipo registrados en la isla de Ibiza entre enero y septiembre de este año asciende a 9.338, un 3,5% más que el mismo periodo del año anterior (9.018). Por contra, la criminalidad baja un 4,3% en Formentera y, a nivel autonómico, Baleares experimenta un ascenso del 4,7%, subiendo de 53.105 a 55.578 delitos.

El principal responsable de que el balance sea negativo en la pitiusa mayor es el tráfico de drogas, que ha pasado de 237 a 332 delitos. En el capítulo de buenas noticias, durante los nueve primeros meses de 2025 han bajado un 18% los delitos contra la libertad sexual (de 130 a 107), un 17% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (399 a 329) y un 19% las sustracciones de vehículos (de 360 a 292).

Subidón en Sant Antoni

Poniendo el foco en los distintos municipios, la criminalidad baja un 1,8% en Ibiza ciudad, principalmente gracias al retroceso en un 29% en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (77 a 55) y de un 20% en el tráfico de drogas (113 a 90).

Por contra, en la capital suben un 8% los hurtos (998 a 1.076) y también destacan los cinco delitos de homicidio doloso o asesinato en grado de tentativa, por dos casos en el anterior periodo. Además, se mantiene invariable el número de delitos contra la libertad sexual: 33.

Los datos más preocupantes de toda Ibiza los arroja Sant Antoni, donde la criminalidad se eleva un 14%, de 1.798 a 2.047 delitos. El máximo responsable es el tráfico de drogas, que se ha disparado un 163% hasta casi triplicar el número de casos en comparación con 2024, de 46 a 121, siempre según los datos del Ministerio del Interior.

También se han doblado los delitos de lesiones y riñas tumultuarias (34 a 71), mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se han incrementado un 29% (62 a 80) y los hurtos, un 8% (495 a 535). Los únicos datos positivos en este municipio están relacionados con el descenso en un 35% de los delitos contra libertad sexual (40 a 26) y de un 29% de sustracción de vehículos (111 a 79).

El caso de Formentera

Las tendencias son casi calcadas en Sant Josep, con la diferencia de que su incremento de criminalidad es más leve, concretamente un 5,3% (de 2.384 a 2.510 delitos). Así, crece un 47% el tráfico de drogas (de 60 a 88) y un 21% el robo con fuerza en domicilios y establecimientos (121 a 147), pero al mismo tiempo menguan un 38% los delitos sexuales (29 a 18) y un 27% el robo de vehículos (103 a 75).

Por su parte, Santa Eulària se mantiene prácticamente igual, con un leve descenso del 0,4% al pasar de 1.590 a 1.584 delitos. El municipio ha logrado atajar los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que han descendido un 65% (121 a 42), aunque crece un 93% el tráfico de drogas (14 a 27).

En cuanto a Formentera, llama la atención que sea el único lugar de las Pitiusas donde han subido los delitos contra la libertad sexual. Y además lo hacen un 175%, pasando de cuatro a 11. También es llamativo el acelerón del 180% en los delitos de lesiones y riñas tumultuarias (7 a 20).

En el lado positivo, bajan un 34% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (41 a 27) y un 10% los hurtos (de 82 a 74). En el cómputo global, la isla experimenta una leve mejoría al reducir su número de delitos de 491 a 470.