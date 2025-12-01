Estos son los cuatro 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol que puedes encontrar en Ibiza

La Guía Repsol ha reconocido a cuatro establecimientos de Ibiza con la distinción 'Solete de Navidad'. Los Soletes, que nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería, son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos les apet volver.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.

Los cuatro soletes que se encuentran en Ibiza son Ciento8 y Bella Nápoli en Vila, el restaurante Celler Can Pere en Santa Eulària y Cas Costas en Sant Josep.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de 'Soletes', que se ha celebrado en Granada. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Además, las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria, junto a restaurantes que permiten juntarse para la comida anual. También, para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar.

Más de 5.000 establecimientos

Los 'Soletes' son lugares que se recomendarían a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con esta pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.