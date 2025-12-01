Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Eulària lanza una nueva edición de la Escuela de Navidad con actividades y gincanas

Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el día 8 y la iniciativa está dirigida a niños nacidos entre 2014 y 2022

Edición pasada de la Escuela de Navidad

Edición pasada de la Escuela de Navidad / Ayuntamiento de Santa Eulària

Redacción

Santa Eulària

Santa Eulària abre las inscripciones para una nueva edición de la Escuela de Navidad, una iniciativa que ofrece una alternativa de conciliación familiar y laboral mientras los más pequeños aprenden y disfrutan. Está dirigida a niños nacidos entre 2014 y 2022 y las inscripciones se pueden realizar desde este lunes y hasta el próximo día 8 a través de la página www.santaeulariaculturaijoventut.com.

La Escuela de Navidad de 2025 tiene una duración de ocho días en horario de 08.30 a 14.15 horas, y los alumnos inscritos pueden participar en talleres navideños, de manualidades o cocina, excursiones y gincanas, "todas ellas adaptadas a los distintos grupos de edad". Además, hay monitores de apoyo para niños con diversidad funcional, un servicio que se puede solicitar previa coordinación con el departamento de Infancia y Juventud.

Este año, la Escuela de Navidad se desarrolla en el edificio de Cultura y Juventud de Santa Eulària, en los punts joves y en el Centro Cultural de Puig d’en Valls. La baja demanda en las localidades de Jesús y Santa Gertrudis ha llevado a que en estos núcleos no se realice la actividad en esta edición, apuntan desde el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

El precio de inscripción es de 95 euros por niño. La actividad es gratuita para los usuarios con más del 51% de discapacidad reconocida. También se aplica una rebaja del 50 % para familias numerosas y monoparentales, así como para niños con un 33% de discapacidad. Además, se ofrece un descuento del 10% en el caso del segundo miembro inscrito de la misma unidad familiar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents