Santa Eulària lanza una nueva edición de la Escuela de Navidad con actividades y gincanas

Santa Eulària abre las inscripciones para una nueva edición de la Escuela de Navidad, una iniciativa que ofrece una alternativa de conciliación familiar y laboral mientras los más pequeños aprenden y disfrutan. Está dirigida a niños nacidos entre 2014 y 2022 y las inscripciones se pueden realizar desde este lunes y hasta el próximo día 8 a través de la página www.santaeulariaculturaijoventut.com.

La Escuela de Navidad de 2025 tiene una duración de ocho días en horario de 08.30 a 14.15 horas, y los alumnos inscritos pueden participar en talleres navideños, de manualidades o cocina, excursiones y gincanas, "todas ellas adaptadas a los distintos grupos de edad". Además, hay monitores de apoyo para niños con diversidad funcional, un servicio que se puede solicitar previa coordinación con el departamento de Infancia y Juventud.

Este año, la Escuela de Navidad se desarrolla en el edificio de Cultura y Juventud de Santa Eulària, en los punts joves y en el Centro Cultural de Puig d’en Valls. La baja demanda en las localidades de Jesús y Santa Gertrudis ha llevado a que en estos núcleos no se realice la actividad en esta edición, apuntan desde el Ayuntamiento.

El precio de inscripción es de 95 euros por niño. La actividad es gratuita para los usuarios con más del 51% de discapacidad reconocida. También se aplica una rebaja del 50 % para familias numerosas y monoparentales, así como para niños con un 33% de discapacidad. Además, se ofrece un descuento del 10% en el caso del segundo miembro inscrito de la misma unidad familiar.