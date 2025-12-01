Residuos en Ibiza: el PSOE denuncia "un nuevo retraso injustificado" del servicio de recogida en Santa Eulària

El grupo socialista de Santa Eulària ha denunciado este lunes lo que considera "un nuevo retraso injustificado" en la implantación del servicio de recogida selectiva de materia orgánica, uno de los compromisos anunciados por el equipo de gobierno de Carmen Ferrer (PP) en el marco del nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas.

El nuevo servicio, puesto en marcha el pasado 17 de febrero, "ya con más de cinco años de retraso respecto a la finalización del anterior contrato", recuerda el portavoz socialista, Alan Ripoll Ribas, debía incluir la incorporación progresiva de nuevos vehículos, la puesta en marcha de plantas de compostaje y, especialmente, la implantación de la recogida de la fracción orgánica en el municipio.

Según Ripoll, al inicio del contrato la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, convocó a los grupos de la oposición para exponer un calendario de implantación que preveía un periodo de adaptación de 180 días y una extensión "progresiva, barrio a barrio" del nuevo servicio. El objetivo, señala, era garantizar que los vecinos dispusieran de toda la información necesaria para "separar correctamente los residuos y evitar impropios".

El anuncio

El grupo socialista denuncia que el argumento de la prudencia ya no puede servir para justificar la situación actual: "Entendimos que querían hacerlo con calma y bien explicado, pero lo que no podemos aceptar es que lleguemos a diciembre y no se haya iniciado absolutamente nada de lo anunciado".

El gobierno municipal había comunicado que la implantación de la fracción orgánica comenzaría en septiembre, pero, según el PSOE, el proceso "ni siquiera se ha iniciado", lo que supone "un nuevo retraso en un servicio esencial para el municipio". Por ello, los socialistas reclaman que el Ayuntamiento "ponga en marcha de forma valiente" el servicio justo después de las fiestas de Navidad.

Ripoll insiste en que ya no hay margen para seguir posponiendo: "No hay ningún motivo para seguir retrasando un servicio que la ciudadanía necesita y está preparada para asumir. El servicio está contratado y solo falta que el equipo de gobierno haga su trabajo".

El portavoz socialista recuerda además que Santa Eulària es "la población más concienciada de la isla en materia de separación de residuos", por lo que considera que la respuesta ciudadana sería "mucho más elevada que en otros municipios". Por ello pide "valentía" al gobierno en la implantación de esta nueva fracción.

Finalmente, el PSOE exige al Ayuntamiento que active "de manera inmediata" el proceso de implantación de la recogida orgánica y que garantice que el servicio esté plenamente operativo a principios de 2026.