El precio de la vivienda en Ibiza se sitúa entre los más caros de España

El mercado inmobiliario de Ibiza continúa tensionado y vuelve a situarse entre los más caros de España, según el Índice Inmobiliario Fotocasa de noviembre de 2025. Varios municipios ibicencos figuran entre los de mayor precio por metro cuadrado del país, con incrementos interanuales especialmente intensos. La isla se consolida como uno de los territorios más caros del país para adquirir vivienda, con precios que superan ampliamente los de la media nacional y los de la mayoría de regiones peninsulares.

Entre los municipios más caros

El municipio más exclusivo de la isla actualmente es Santa Eulària, que alcanza un precio medio de 8.666 el metro cuadrado (€/m²), cifra que la coloca en la parte más alta del ranking nacional. Le sigue muy de cerca Ibiza, con 7.553 €/m², un valor que consolida a la capital como uno de los mercados más inaccesibles del país tanto para compradores de fuera de la isla como para residentes.

Otros municipios turísticos también registran precios muy elevados:

Sant Josep : 7.392 €/m²

Sant Antoni : 7.054 €/m²

En cuanto a la evolución del precio en la isla, Sant Josep destaca con un incremento interanual del 22,7%, uno de los más pronunciados de toda Baleares. Otros municipios ibicencos muestran también subidas importantes: Ibiza, con un aumento del 13,7% interanual; Santa Eulària, con un incremento +2,2% interanual, y Sant Antoni, sin dato interanual en el documento del portal inmobiliario pero con precio superior a los 7.000 €/m².

Estas cifras reflejan "un aumento sostenido año tras año, impulsado por la fuerte demanda residencial y el uso turístico intensivo del mercado inmobiliario", analiza el portal.

Una situación "crítica"

Según Fotocasa, la escalada de precios en Baleares y especialmente en Ibiza responde a un "desequilibrio estructural entre oferta y demanda". La demanda sigue muy por encima de la oferta disponible, lo que agrava la dificultad de acceso a la vivienda. La portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que la situación es crítica: "La oferta es incapaz de absorber el fuerte ritmo de creación de hogares, mientras la demanda cuadruplica la oferta. En destinos como Baleares, la presión es especialmente intensa".

La tendencia apunta a que los precios continuarán tensionados, especialmente en los municipios más turísticos, donde la presión residencial y turística coincide en un mercado con muy poca disponibilidad.