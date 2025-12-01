El precio del alquiler en Ibiza es uno de los más altos de España

El mercado del alquiler en Baleares vuelve a encarecerse y consolida su posición como uno de los más saturados del país. Según el último informe de precios de Idealista, los alquileres en las islas han registrado en noviembre una subida interanual del 9,1%, situando el precio medio en 19,1 euros por metro cuadrado, muy por encima de la media nacional (14,6 €/m²). En el caso de Ibiza, es una de las ciudades del país con el alquiler de la vivienda más elevado, lo que evidencia la crisis que está sufriendo la isla, y que se traduce, entre otros problemas, en el éxodo de trabajadores hacia otras zonas más económicas y en la aparición en toda la isla de asentamientos de chabolas, ocupados en gran parte por trabajadores con un sueldo que no les da para alquilar un piso.

La presión es, por lo tanto, especialmente notable en las áreas insulares más demandadas, entre ellas Ibiza, donde la falta de oferta residencial continúa ejerciendo un efecto directo sobre el encarecimiento del alquiler. La brecha respecto a otras provincias españolas sigue siendo amplia: Jaén, por ejemplo, registra valores hasta tres veces inferiores (6,4 €/m²).

Palma, entre las capitales más caras

El informe de idealista destaca además que Palma se mantiene entre las capitales más caras de España, con un precio medio de 18,2 €/m², por detrás únicamente de Barcelona (24 €/m²) y Madrid (22,8 €/m²). La ciudad refleja una dinámica similar a la del resto del archipiélago: alta demanda, oferta limitada y un mercado cada vez más inaccesible para residentes y trabajadores temporales.

La subida del 9,1% en Baleares se produce en un contexto de plena aplicación de políticas de vivienda destinadas a contener precios y ampliar el parque de alquiler residencial, incluidas las limitaciones en zonas tensionadas. Sin embargo, las tensiones estructurales del archipiélago —elevada presencia turística, segunda residencia, falta de vivienda pública y dificultades para ampliar suelo disponible— siguen siendo factores determinantes.

El encarecimiento en Baleares también contrasta con el comportamiento de otros territorios donde se registran subidas más moderadas. Comunidades como Extremadura (2,9%), Galicia (4%) o Cantabria (4%) mantienen incrementos mucho más contenidos, lo que evidencia la singularidad del mercado balear.

Idealista recuerda que su índice se basa en precios de oferta publicados por anunciantes, filtrando duplicados y datos atípicos. El cálculo se realiza mediante la mediana de los anuncios válidos en cada mercado local, incluyendo viviendas unifamiliares.