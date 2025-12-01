Los planes familiares para vivir la Navidad en Ibiza como nunca

La época más esperada del año ha llegado a Ibiza con un programa completo de actividades para toda la familia del 3 al 24 de diciembre, cuando la ciudad se transformará en un auténtico escenario festivo con actividades para grandes y pequeños, desde castillos hinchables y talleres creativos hasta conciertos, mercadillos y espectáculos de magia.

Este lunes ha arrancado la Navidad con la exposición de elementos decorativos realizados por alumnos del instituto Sa Blanca Dona, de 19 a 21 horas en la Carpa de Navidad del Paseo de Vara de Rey. El 4 de diciembre continúa la exposición de 9 a 20 horas en la misma ubicación y se suma música en vivo a las 19 horas en la Plaza de Sa Graduada.

El 5 de diciembre los visitantes podrán disfrutar del Mercado Gastronómico en el Paseo de Vara de Rey, con Miss Aránzazu y Omar Guzmán a las 13 horas y Jessica Ros & Iván Roman a las 20 horas. Ese mismo día, el 'photocall' estará en la Plaza d’Antoni Albert i Nieto de 16 a 20 horas y la Ciudad Navideña con castillos hinchables abrirá de 17 a 20 horas en el Parque Reina Sofía.

Para la programación del 6 de diciembre la Ciudad Navideña abrirá de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, con talleres infantiles de 11 a 14 horas. La magia se apodera de la Carpa de Navidad con La magia de la Naturaleza a las 12 horas, Mago Dálux a las 17 horas, Jandro a las 17 y 20 horas en Can Ventosa y el Dúo Rubi & Fer a las 1.30 horas en Sala Petita. El 'photocall' estará en la Plaza Bob Marley (Es Pratet) de 16 a 20 horas.

El 7 de diciembre la Ciudad Navideña abrirá de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, con talleres infantiles de 11 a 14 horas y el espectáculo de magia Lolamentando a las 12 horas en la Carpa de Navidad. El 'photocall' con globos estará en Cas Serres de 16 a 20 horas. El 8 de diciembre la Ciudad Navideña abrirá en los mismos horarios y los talleres infantiles serán de 11 a 14 horas. El 'photocall' estará en el barrio de Can Escandell de 16 a 20 horas.

Los niños podrán disfrutar de los Nadals Escolars programado para la tarde del 10 de diciembre de 17 a 20 horas en la Carpa de Navidad. Durante la jornada del 11 de diciembre habrá audiciones del Patronato de Música a las 1830 horas en la Carpa y un taller de cocina asiática a las 19 horas en C19, además de actividades en la Plaza de los Juzgados a las 19 horas. El 12 de diciembre el Mercado Gastronómico contará con Music 4 Life a las 13 horas y Miss Aránzazu & Omar Guzmán a las 22 horas. La Ciudad Navideña y la Casita de Papá Noel estarán abiertas de 17 a 20 horas y el 'photocall' estará en la Plaza del Parque de 17 a 18.30 horas. Nadal a Pedal se realizará de 17 a 21 horas.

El 13 de diciembre será un día completo: V Torneo Abierto de Ajedrez a las 10.30 horas en la Carpa, Santa’s Band On The Road de 10.30 a 14.30 horas, Ciudad Navideña de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, Casita de Papá Noel de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, talleres infantiles de 12 a 14 horas, el 'photocall' estará en la Carpa de Navidad de 11 a 12.30 horas, Mercado Gastronómico a las 13 y 20.30 horas, Cantant al Nadal a las 18 horas, Nadal Fest de 16 a 20 horas en Ses Figueretes y DJ Música Pachanga de 19 a 23 horas en la Plaza del Parque.

El 14 de diciembre la Ciudad Navideña estará disponible de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, la Casita de Papá Noel de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, los talleres infantiles de 12 a 14 horas y el 'photocall' estará en la Carpa de Navidad de 11 a 12.30 horas. Para el 20 de diciembre Santa’s Band On The Road recorrerá Vila, Can Escandell, Ses Figueretes y Platja d’en Bossa de 10.30 a 14.30 horas, la carrera de Orientación Navideña en Dalt Vila se realizará de 11 a 13.30 horas, Nadal a Pedal de 11 a 14 horas, Casita de Papá Noel de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, Ciudad Navideña de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, los talleres infantiles de 12 a 14 horas y el 'photocall' estará en la Carpa de Navidad de 11 a 12.30 horas.

Para el 21 de diciembre la Casita de Papá Noel abrirá de 11:30 a 14 y de 17 a 20.30 horas, la Ciudad Navideña de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, los talleres infantiles de 12 a 14 horas y el Festival de la Escuela Municipal de Acrobacias a las 18 horas en la Carpa. El 'photocall' estará en la Carpa de Navidad de 11 a 12.30 horas. El 22 de diciembre la Casita de Papá Noel abrirá de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, Ciudad Navideña de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, talleres infantiles de 12 a 14 horas, Nadal Fest de 16 a 20 horas en Cas Serres y el espectáculo de Marionetas gigantes Caty y la Navidad a las 18 horas en la Carpa y el 'photocall' estará en la Carpa de Navidad de 11 a 12.30 horas.

El 23 de diciembre será el gran día de los niños con el desfile de Papá Noel a las 10.30 horas desde el puerto hasta Vara de Rey, la Santa’s Band On The Road actuarán de 10.30 a 14.30 horas, Ciudad Navideña de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. La jornada terminará con la entrega de cartas a Papá Noel de 12 a 14 y de 17 a 20.30 horas y los talleres infantiles de 12 a 14 horas. La víspera de Navidad, el 24 de diciembre, se celebrará con el desfile de Papá Noel a las 10.30 horas, Ciudad Navideña de 11 a 14 horas, entrega de cartas a Papá Noel de 12 a 14 horas y talleres infantiles durante la mañana.

La mayoría de las actividades estarán disponibles hasta la llegada de los Reyes Magos de Oriente el 5 de diciembre, que visitarán a los niños y niás del Hospital Can Misses. Por la tarde, a las 18 horas, saldrán desde el puerto y desfilarán por las calles de la ciudad hasta llegar a Vara de Rey.

Con esta programación, Ibiza acogerá una Navidad pensada para disfrutar en familia, que combina magia, música, talleres, gastronomía y diversión en todos los rincones.