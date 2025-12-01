Los pacientes de Ibiza son los que más esperan de todas las Balears para consultas y operaciones

Los pacientes del Hospital Can Misses son los que más esperan de todo Balears tanto para someterse a una intervención quirúrgica como para acceder a una consulta externa. A 30 de noviembre, los ibicencos esperan una media de cinco meses (151 días) desde que saben que tienen que operarse hasta que conocen la fecha de la intervención. En cuanto a la primera cita de consulta externa, aguardan una media de más de tres meses (93 días).

En toda la comunidad autónoma estas cifras son 105,59 días de media para operarse y 64 días de media para una cita con consulta externa, según los datos que proporciona la conselleria de Salud.

La especialidad con más espera

La lista de espera quirúrgica de Can Misses sigue en aumento desde abril y actualmente suma 2.373 pacientes pendientes de pasar por quirófano, 113 más que hace un mes. De ellos, 903 aguardan su primera intervención desde hace más de medio año. En Formentera, la lista de espera para una primera operación empezó a aumentar en octubre y actualmente cuenta con 25 personas, que esperan una media de 46 días.

Según los datos proporcionados por la conselleria, los hospitales públicos de Balears acumulan un total de 16.031 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica, de los cuales 2.917 llevan más de medio año esperando.

En el desglose por especialidades que proporciona la conselleria, Can Misses acumula el mayor número de pacientes que están pendientes de una operación en Otorrinolaringología, con 469 casos. Le siguen el Hospital de Son Espases (453) y el universitario Son Llàtzer (384), ambos en Mallorca.

El Hospital Can Misses se encuentra también entre los primeros en los que hay más pacientes que esperan para pasar por Cirugía General y Digestiva (474) o Traumatología y Cirugía Ortopédica (456).

Primera cita en Rehabilitación

En cuanto a la lista de espera para una cita de consulta externa, cabe señalar que la de Can Misses se mantiene a la baja desde enero de este año, pero sigue siendo muy elevada. A 30 de noviembre había 10.491 casos (115 menos que hace un mes). De ellos, 1.500 pacientes llevan más de medio año esperando y 112, más de un año. En Formentera, esta lista acumula 181 casos que aguardan una media de 34 días.

En el total de Balears, hay 87.700 casos, de los cuales 5.583 esperan más de medio año y 226 más de un año.

Según las especialidades, Can Misses es el hospital que más pacientes acumula para una primera cita en Rehabilitación (1.189), seguido de Son Llàtzer (1.147) y Son Espases (983). También aparece entre los centros con más personas en espera de una primera visita de Otorrinolaringología (1.431) y Neurología (1.264).