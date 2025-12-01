Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde

El mercado inmobiliario de Santa Eulària suma una nueva propiedad destacada: un ático con piscina privada ubicado en la exclusiva urbanización de Valverde, que se comercializa por 495.000 euros -tras una rebaja desde los 510.000 euros iniciales-, según informa el portal inmobiliario Tucasa.com

La vivienda, situada en la última planta del complejo y rodeada de naturaleza, ofrece una combinación de tranquilidad, privacidad y vistas privilegiadas, destaca la inmobiliaria. Su ubicación permite acceder en apenas 10 minutos a Santa Eulària, en cinco minutos a Cala Llonga y en pocos kilómetros a la ciudad de Ibiza y al aeropuerto.

Terraza. / Ibizavende Real State

Uno de los mayores atractivos del inmueble, añaden, es su gran terraza privada, orientada al sur, desde la cual se puede disfrutar de una panorámica excepcional que abarca el mar, las montañas y la isla de Formentera. Este espacio exterior convierte la vivienda en un mirador perfecto tanto para residentes como para quienes buscan una segunda residencia en la isla.

Distribución y equipamiento

El ático cuenta con 89 metros cuadrados construidos y presenta la siguiente distribución: dos dormitorios dobles con armarios empotrados, dos baños completos, uno en suite con bañera y otro con ducha y salón-comedor amplio con chimenea y aire acondicionado, con salida directa a la terraza. La cocina es semiabierta y está equipada. Además, tiene mosquiteras instaladas en dormitorios y terraza.

Jardines y piscina. / Ibizavende Real State

La propiedad dispone además de dos piscinas comunitarias —una de ellas actualmente en renovación—, zonas ajardinadas y plazas de aparcamiento en superficie. El acceso es cómodo desde dos niveles distintos, ya sea como tercera planta o como bajo/primera planta con pocos escalones, detalla la inmobiliaria.

Valverde es una de las zonas residenciales más valoradas del municipio "por su tranquilidad, su entorno natural y la calidad de sus viviendas. La comunidad en la que se integra este ático se caracteriza por su buen mantenimiento y ambiente".