Así será el nuevo centro cultural Ses Nou Rodades en Sant Rafel

El Centre de Patrimoni Cultural Immaterial Ses Nou Rodades que se ha empezado a construir este lunes se convertirá en un lugar de difusión y promoción del folclore de Ibiza. Para conseguirlo, se levanta un edificio que tendrá 2.129 metros cuadrados en un recinto que sumará 6.372 junto al Hipódromo de Sant Rafel.

La infraestructura contará en su interior con una sala de reuniones y cuatro aulas para talleres de música y cerámica. También habrá un lugar para exposiciones, un archivo con una pequeña biblioteca y una sala de actuaciones y conferencias. Las instalaciones se completarán con un pequeño bar-restaurante, una librería, un taller infantil, recepción y baños. Además, está previsto que incluya habitaciones para que las agrupaciones folclóricas que visiten la isla se alojen en el centro.

Las imágenes de la futura nueva sede de la cultura tradicional de Ibiza / Consell de Ibiza

Todas estas áreas se han diseñado con la idea de integrar sus usos "y que se entiendan todos en uno", explica el responsable de su diseño y director de la obra, David Calvo.

Especies autóctonas

En el exterior, se incluirán elementos propios de la arquitectura ibicenca como porches, patios, árboles, sombras o bancos, que darán "identidad al lugar", añade Calvo. Según aclara el Consell de Ibiza, promotor del proyecto, en la esquina oeste de la parcela, a continuación del actual edificio del hipódromo, se hará un gran jardín en el que está previsto crear refugios para lagartijas. También se espera que colocar nidos para murciélagos en la parte superior de los muros.

Todo esto se hará siguiendo los requisitos ambientales actuales: "El edificio va a certificarse con una cualificación alta del Sello Verde", avanza Calvo, en referencia a la distinción más alta en nivel de sostenibilidad según el Green Building Council (Gbc).

Estas obras, que está previsto que tengan una duración de 15 meses, dotarán a la Federació de Ball y Cultura Popular de Ibiza de "una herramienta imprescindible", según explica su presidenta, María Marí Marí.