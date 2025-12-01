OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
El álbum
Muchos meses después, el poste aún sigue ahí
Cuando terminaron las obras de reforma y asfaltado de las calles, los vecinos del barrio de es Molí de Sant Antoni se encontraron con la sorpresa de que se habían ‘olvidado’ un poste de la luz en mitad de la calzada, en la intersección de Narcís Puget con Pablo Picasso. El ‘despiste’ se denunció en mayo, pero el poste todavía sigue allí.
