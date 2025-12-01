Emergencia habitacional
Mercado de vivienda de lujo "saturado" en Ibiza
El presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera, Lluís Oliva, aboga por estudiar cómo desacelerar la predominancia del sector del lujo en la construcción de nueva vivienda, "incentivando" a los promotores para ello. "De este tipo de vivienda, la de lujo, el mercado puede estar saturado, o puede haber zonas en las que realmente no interesa esta opción, sino dar salida a viviendas de tipo social y accesible".
"Si no se van combinando estos factores, al final cuesta dar con una salida, porque no creo que se trate tan solo de construir más, sino darle un mejor y mayor uso a lo que tenemos", concluye el presidente de los arquitectos pitiusos en conversación con este diario.
Además, recuerda que al fin y al cabo al final los terrenos libres que hay son limitados. Sobre los plazos para finalizar las promociones de VPO o VPL, señala que a menudo entran en juego los trámites de diferentes administraciones: Patrimonio del Consell, Recursos Hídricos del Govern... "Cada administración debe decir lo suyo, y muchas están saturadas porque cualquier cosa se les deriva".
