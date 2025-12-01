Localización en Ibiza de las nuevas promociones de vivienda pública anunciadas por el Govern

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes el "mayor despliegue de vivienda pública de la historia reciente" en las Pitiusas dentro del paquete global de 1.213 nuevas viviendas del Ibavi actualmente en tramitación en todo el archipiélago. Las pitiusa, que como recuerda el Ejecutivo regional arrastran un déficit histórico de vivienda asequible, serán de las más beneficiadas por las nuevas promociones previstas para iniciar su construcción en 2026.

En la isla de Ibiza, la planificación del Ibavi anunciada por Prohens prevé crear cerca de 300 nuevas viviendas públicas distribuidas en seis promociones, lo que representa "uno de los mayores esfuerzos inversores en la isla". Desde el Govern detallan cuatro proyectos en el municipio de Ibiza (un total de 104 viviendas), en parcelas cedidas por el Ayuntamiento y el Consell; una promoción en Sant Antoni, la primera en este municipio, con 18 viviendas, levantada en un solar adquirido a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), y la largamente esperada de Ca n’Escandell, pendiente de la urbanización por parte de Sepes, donde el Ibavi construirá 170 viviendas.

Esta última promoción lleva mucho retraso. Como publicó Diario de Ibiza, el Sareb sacó el pasado mes de junio a licitación la redacción del proyecto de edificación de esta promoción. Se trata de dos licitaciones de sendos edificios de viviendas para el desarrollo del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, ubicados en las parcelas P8 y P9 de la actuación urbanística, que forman parte de las 532 viviendas proyectadas en Ca n'Escandell, según han explicado desde el Ministerio de Vivienda en un comunicado.

Formentera: la mayor promoción pública jamás impulsada en la isla

En cuanto a Formentera, el Govern explica que contará con una nueva promoción de un mínimo de 60 viviendas públicas en un solar situado en la localidad de es Pujols, la más turística de la isla, que ha sido cedido por el Consell Insular.

Según el Ejecutivo balear, trata de "la mayor promoción de vivienda de protección pública de la historia de la isla, y supone cuadruplicar el actual parque del Ibavi, que solo dispone de 14 viviendas".

Con este proyecto, Formentera da un "paso decisivo para ampliar su oferta de vivienda asequible destinada a residentes y avanzar hacia un parque público más robusto y adaptado a las necesidades de la isla", según asegura el Govern.

Nuevos procedimientos para acelerar la construcción

Todas estas promociones "se beneficiarán del nuevo procedimiento exprés de tramitación, incorporado mediante la Ley 4/2025, que reduce los plazos entre uno y tres años, situando estas actuaciones al nivel de infraestructuras esenciales como centros educativos o sanitarios", anuncian desde el Govern.

Además, se mantiene la exigencia de cinco años de residencia en Balears para poder acceder a estas viviendas de protección oficial, "con prioridad para los residentes del municipio".