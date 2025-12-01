Inundaciones en Ibiza: Comienzan las obras del tanque de tormentas para evitar inundaciones en Platja d'en Bossa

El tanque de tormentas en la calle Fray Luis de León deberá estar listo antes del mes de abril para minimizar los efectos de nuevos episodios de inundaciones en esta zona de Platja d'en Bossa, además de evitar que el agua contaminada de las riadas llegue hasta el mar. El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este lunes las obras de esta infraestructura, que tiene un presupuesto de 968.000 euros.

El depósito subterráneo captará el caudal que discurre por un colector de aguas pluviales en esta misma vía. A través de un sistema de laminación, permitirá “tamizar, separar y desgrasar la parte contaminada, que se desviará a la red de saneamiento”, según ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé.

Hasta ahora, todo este material que se arrastraba durante las lluvias fuertes desembocaba en el mar por este colector en la calle Fray Luis de León. El tanque de tormentas retendrá las primeras riadas, que son las que arrastran la mayor parte de materiales contaminantes, para bombearlas hacia la depuradora.

El resto del caudal, ya filtrado y limpio, seguirá su curso hacia la playa. De esta manera, “se mejora la calidad del agua retenida y conducida hasta la depuradora” y se “minimiza el arrastre de arenas y sedimentos al mar”, según valora el Ayuntamiento.

Las obras de esta infraestructura, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y medio, se han adjudicado a la empresa Jaralia Integral S.L. y están financiadas con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Se trata del primer tanque de tormentas de gestión municipal, ya que los otros dos existentes en la actualidad, el del puerto de Vila (avenida de Santa Eulària) y el de la avenida Vuit d’Agost, son competencia del Govern balear a través de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua).

¿Hacen falta más tanques de tormentas?

Además de estas nuevas obras, el Ayuntamiento de Ibiza no descarta futuros proyectos de tanques de tormentas para evitar estragos como los ocasionados por las danas que azotaron la isla en septiembre y octubre. Para ello, está pendiente de formalizar el contrato del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y del saneamiento con la empresa Aqualia, una adjudicación que ya fue aprobada inicialmente por el pleno extraordinario a mediados de este mes.

Con las inversiones comprometidas con esta próxima contrata, una de las medidas que se llevarán a cabo “es un estudio hidrogeológico completo que decidirá dónde ubicar nuevos tanques de tormenta en caso de que sean necesarios". "Ya sean tres, cinco, ocho o los que hagan falta”, ha avanzado Grivé.

El concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, atiende a la prensa. / Marcelo Sastre.

A falta de determinar las futuras actuaciones con este estudio, el Ayuntamiento da por descartada la construcción del tanque de tormentas que estaba planteado desde 2015 en la rotonda de Can Misses. Precisamente, la oposición socialista reclamó días atrás que se retomara esta iniciativa.

No obstante, desde el equipo de gobierno de Vila se advierte de que el proyecto ha quedado desfasado y ahora es inviable adaptar una infraestructura de estas características en esa ubicación: “La distribución del municipio ha cambiado mucho [desde 2015] y, además, ahora allí se encuentra una línea de alta tensión que no permite que se construya el tanque de tormentas”, según ha subrayado Grivé.