Ibiza recupera las ayudas de la Fundación Ernesto Ehrenfeld para niños talentosos en situación de vulnerabilidad

El crédito inicial de las ayudas es de 1.500 euros, lo que permite ofrecer tres becas de 500 euros cada una

Redacción

Ibiza

Vila recupera las ayudas económicas de la Fundación Ernesto Ehrenfeld, destinadas a fomentar el desarrollo cultural de niñas y niños talentosos del municipio que cursen estudios de Educación Primaria y Secundaria. El Consistorio acaba de aprobar las bases y la convocatoria de estas ayudas, cuyo créito inicial asciende a 1.500 euros, lo que permite conceder tres becas de 500 euros cada una.

El presupuesto global de la fundación para el ejercicio 2026 asciende a 229.871 euros, una cuantía que garantiza la continuidad y sostenibilidad de futuras convocatorias de ayudas dirigidas al talento y desarrollo cultural de la infancia de Eivissa. El objetivo de esta iniciativa es apoyar al alumnado con especial talento que se encuentre en situación de vulnerabilidad, estableciendo un orden de prelación basado en criterios sociales y académicos.

Las bases contemplan tres situaciones para acceder a las ayudas: niñas y niños talentosos huérfanos de padre y madre; niñas y niños talentosos huérfanos de uno de los progenitores; y, en tercer lugar, menores talentosos con escasos recursos económicos, siempre que no haya solicitudes en los grupos anteriores. La condición de talento se podrá acreditar mediante certificado académico o informe de los servicios de orientación del centro educativo, y las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Ibiza, matriculadas en Primaria o Secundaria y al corriente de las obligaciones tributarias.

Aunque inicialmente el presupesto previsto para esta convocatoria es de 1.500 euros, en caso de que exista un volumen elevado de solicitudes se podrá recurrir al fondo de excedente de la Fundació Ernesto Ehrenfeld no distribuido en ejercicios anteriores. El plazo para presentar solicitudes será de quince días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es).

